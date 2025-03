ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Samsung Electronics Co., Ltd. presentó los Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G, los últimos modelos de la serie Galaxy A.

Por primera vez, la serie Galaxy A integra Awesome Intelligence, que incluye las funciones favoritas de los fanáticos impulsadas por IA para reinventar la creatividad, al tiempo que ofrece una mayor durabilidad y longevidad, así como sólidas protecciones de seguridad y privacidad las cuales garantizan una experiencia móvil segura y duradera.

“La nueva serie Galaxy A marca un paso importante en nuestra misión de llevar la IA a todos, al abrir las increíbles experiencias móviles con IA de Galaxy a aún más personas en todo el mundo”, dijo TM Roh, Presidente y Director de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics.”Con estas increíbles nuevas funciones y capacidades, estamos emocionados de desbloquear una creatividad ilimitada en la serie Galaxy A, asegurando al mismo tiempo una experiencia móvil segura, confiable y divertida.”

Awesome Intelligence para búsqueda avanzada y creatividad

Awesome Intelligence es la primera experiencia de IA móvil integral disponible exclusivamente en los Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G, brindando a los usuarios herramientas de IA potentes, divertidas y fáciles de usar. Impulsadas por One UI 7, las nuevas funciones de Awesome Intelligence ofrecen increíbles experiencias de búsqueda y visualización para los usuarios de la serie Galaxy A.

Una de las funciones favoritas de los fanáticos en los dispositivos de la serie Galaxy A del año pasado es Circle to Search de Google, y ahora es aún más fácil de usar para buscar y descubrir directamente desde la pantalla del teléfono. Con las últimas mejoras, la función de búsqueda es más rápida y contextual, reconociendo ahora números de teléfono, correos electrónicos y URL en la pantalla, lo que permite a los usuarios realizar acciones con un solo toque.

La actualización también introduce Song Search, que puede identificar música que se reproduce cerca, en el dispositivo o incluso a partir de la propia voz del usuario cuando tararea o canta. Con soporte para múltiples idiomas, Song Search facilita encontrar una canción sin necesidad de esperar a recordar su título.

La serie Galaxy A también lleva la experiencia de la cámara a un nuevo nivel con herramientas centradas en los creadores, comenzando con un potente sistema de cámara triple que incluye una lente principal de 50 MP en todos los dispositivos y grabación frontal en HDR de 10 bits en los Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G para selfies nítidas y brillantes. El Galaxy A56 5G ofrece tecnología de cámara de vanguardia con una lente ultra ancha de 12 MP, mientras que toda la serie Galaxy A potencia la creatividad de nuevas y emocionantes maneras a través de la edición visual inteligente.

Exclusivo del Galaxy A56 5G, Best Face facilita más que nunca capturar la toma perfecta de grupo al seleccionar y combinar las mejores expresiones o características de hasta cinco personas a partir de una foto en movimiento.

Los Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G traen la refinada herramienta Object Eraser, que permite a los usuarios eliminar distracciones no deseadas de las fotos. Ya sea un transeúnte inesperado o una sombra molesta, los usuarios pueden seleccionar objetos para borrar de forma manual o automática, logrando una imagen final más limpia y pulida con solo unos pocos toques. Además, Filters permite la creación de filtros personalizados extrayendo colores y estilos de fotos existentes, para que los usuarios apliquen un efecto único y personalizado según su estado de ánimo y gusto. Con estas herramientas inteligentes, los usuarios pueden perfeccionar y mejorar sus fotos sin esfuerzo, llevando la creatividad a un nuevo nivel en cada toma.

Construidos para durar con pantallas mejoradas y longevidad del software



Ahora con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, y seis años de actualizaciones de seguridad, la serie Galaxy A refuerza aún más su longevidad de software. Estas actualizaciones añaden soporte adicional para optimizar el ciclo de vida del dispositivo, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia fluida y confiable durante los próximos años.

El Galaxy A56 5G y el Galaxy A36 5G también presentan una pantalla más grande, creada para una experiencia de visualización de alta calidad e inmersiva. Ambos dispositivos cuentan con una pantalla FHD+ Super AMOLED de 6,7 pulgadas con niveles de brillo que alcanzan hasta los 1200 nits, lo que permite una experiencia de entretenimiento más vibrante e inmersiva. Los nuevos altavoces estéreo mejoran aún más la experiencia con un sonido rico y equilibrado.



Con una batería de 5,000 mAh incluida en toda la línea, la nueva serie Galaxy A está diseñada para acompañar la rutina diaria de los usuarios. Los Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G admiten una potencia de carga de 45W y la tecnología Super Fast Charge 2.0, lo que permite una carga aún más rápida para un uso prolongado. Ambos modelos también ofrecen un rendimiento mejorado, ya que el Galaxy A56 5G está impulsado por el chip Exynos 1580, mientras que el Galaxy A36 5G cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 6 Gen 3. Una cámara de vapor más grande en ambos dispositivos ayuda a mantener el rendimiento, asegurando un juego fluido, reproducción de video y multitarea sin esfuerzo.

Más allá del rendimiento, la nueva serie Galaxy A está diseñada para resistir los momentos impredecibles de la vida. Por primera vez, el Galaxy A26 5G presenta una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP67, brindando una fuerte protección contra los elementos, igual que el Galaxy A36 5G y el Galaxy A56 5G. Además, un material avanzado de vidrio Corning® Glass agrega una capa de durabilidad contra rayones y grietas.

Protecciones ampliadas para seguridad y privacidad garantizadas

Gracias a la integración de One UI 7 en la serie Galaxy A por primera vez, Samsung refuerza aún más la seguridad y privacidad. Con Samsung Knox Vault, la serie Galaxy A proporciona una capa adicional y reforzada de seguridad del dispositivo, transparencia y elección del usuario, asegurando que los datos sensibles siempre estén protegidos. Equipados con las últimas funciones de seguridad y privacidad de One UI 7, los usuarios de la serie Galaxy A se benefician de una protección integral, que incluye mejoras en Auto Blocker, Theft Detection, más configuraciones de seguridad (More Security) y otras características.

A su lanzamiento, Digital Key en los dispositivos Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G estará disponible en mercados seleccionados de Asia, Europa y América del Norte, con más mercados por seguir.

Samsung también lanzará el Galaxy A56 5G Enterprise Edition, ofreciendo experiencias móviles listas para empresas de vanguardia de cualquier tamaño. Los clientes empresariales se benefician de siete años de actualizaciones de seguridad y One UI, tres años de garantía y una garantía de ciclo de vida del producto de dos años, lo que garantiza una adopción duradera y sin preocupaciones. También incluye una licencia de un año para Knox Suite – Enterprise Plan, el paquete definitivo para proteger y gestionar flotas de dispositivos extensas y complejas a través de un control detallado de las actualizaciones del sistema operativo, análisis de uso de dispositivos, ideas de seguridad inteligentes y características exclusivas diseñadas para los trabajadores de primera línea.

La nueva serie Galaxy A está disponible en una gama de colores. El Galaxy A56 5G está disponible en Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive y Awesome Pink. El Galaxy A36 5G está disponible en Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White y Awesome Lime; y el Galaxy A26 5G está disponible en Black, White, Mint y Peach Pink.