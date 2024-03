En frecuentes oportunidades y diferentes medios me he referido a la posición valiente del historiador Frank Moya Pons cuando de manera responsable publicó un texto en el que sostenía que el candidato presidencial del entonces poderoso Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, había sido impedido de asumir la presidencia de la República tras las elecciones del 1994 mediante un fraude electoral.



El documento fue publicado en la desaparecida revista Rumbo, dirigida por Aníbal de Castro, el 15 de agosto del 1994 y transcrito por Juan Bolívar Díaz poco más de un año después en su libro Trauma Electoral, en el que pronosticó que ese tipo de experiencias no se volverían a repetir en la vida política nacional.



“Para que no se olvide”, titula Moya Pons su testimonio acusador al presidente Joaquín Balaguer. “El gobierno que se inaugura mañana 16 de agosto es el resultado de un fraude electoral, no de unas elecciones limpias; de un fraude comprobado, demostrado y reconocido tanto en el país como en el extranjero”, indica.



“La complicidad de sectores gubernamentales, eclesiásticos, empresariales, laborales, periodísticos y políticos en el ocultamiento de ese fraude obligaron a pactar una solución negociada a la crisis electoral”, agrega.



“Los autores de ese fraude electoral y sus cómplices se han burlado del pueblo dominicano y de la comunidad internacional violando lo pactado y ejecutando un golpe de Estado congresional en coordinación con el Poder Ejecutivo”, continúa.



Argumenta que la “justicia y la verdad mandaban pura y simplemente la salida del poder de los ejecutores de esta trampa mayúscula. No ha ocurrido así, y mañana se instala un gobierno ilegítimo ante la mirada incrédula de la nación”.



En este mismo espacio continuaremos con el texto histórico, ante argumentos de quienes se beneficiaron por décadas del fraude a Peña Gómez, y 30 años después tratan de dañar la imagen de una Junta Central Electoral (JCE) decente y transparente, muy diferente a la que fue utilizada para agredir la democracia, como lo denunciara Moya Pons. ¡Cosas veredes, Sancho!