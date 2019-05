“La deuda del país camina hacia el colapso total”

El diputado opositor propone la aprobación del proyecto de ley de transparencia fiscal

José Santana (Bertico), presidente de la comisión de administración de deuda pública y activos financieros de la Cámara de Diputados, advierte que la deuda nacional se encamina hacia el colapso total, porque el país está destinando más del 51 % de lo que produce para el pago del servicio de la deuda. El diputado que recibe trimestralmente el informe de la deuda, alerta sobre la necesidad de que sea aprobado el proyecto de transparencia fiscal como mecanismo institucional de limitar el nivel de endeudamiento del Gobierno central.

En esta conversación el dirigente del PRM también evalúa los retos que tiene esa organización en este año preelectoral y afirma, que la Junta Central Electoral al solicitar al Congreso las actas donde se discutió y aprobó la Ley Electoral, marca un precedente “que la gente no se imagina” para la democracia nacional”.

¿Cuáles son las funciones de la comisión de administración de deuda pública y activos financieros?

Esta comisión es la que encargada de darle seguimiento a la política de endeudamiento del Gobierno, hacer recomendaciones y evaluaciones de manera conjunta con la comisión de Hacienda y dar seguimiento a la capacidad que tiene el Estado dominicano de pago, como fluye la deuda del sector financiero y no financiero. Es una de las comisiones más importantes. Lamentablemente la composición de la comisión es de mayoría peledeísta y por más que se quiera hacer no se permite porque no tiene el voto favorable de todos los diputados.

¿Es decir que usted se dedica a emitir informes disidentes?

En la comisión los diputados participan, pero no logramos sacar informes que se necesitan aprobar de consenso porque al PLD no le interesa esclarecer y transparentar el cómo y para qué nos estamos endeudando. En un país lo importe no es el monto de la deuda sino la calidad de esta, el para qué nos endeudamos, el objetivo de crear déficit y de donde sacaremos los recursos. En el país la deuda va camino a un colapso total, porque estamos hablando que estamos destinando más del 51 % de los que producimos para el pago del servicio de la deuda y hay componentes de cada uno de los presupuestos que lo que hace es aumentarla.

¿Cómo cuáles componentes?

Hay un déficit, ese déficit cada año es más creciente, hay componentes de deuda en el presupuesto, es decir financiamientos a través de bonos que cada vez son más caros porque en la medida que haya mayor vulnerabilidad al no pago, mayor es la tasa de interés que tenemos nosotros y más caro se va poniendo la colocación de los bonos, a tal nivel que los últimos se colocaron al orden de un 6% y algunos hasta un 7%. Se está incrementando la deuda interna que son más caras que las externas. Es muy preocupante la calidad de la deuda y en la comisión hemos pedido a los diputados emitir una comunicación al Gobierno central, donde advirtamos que no podemos seguir endeudándonos a este ritmo.

La comisión de Hacienda debería realizar labores en conjunto con la de deuda pública, dada la interrelación de las funciones. ¿A qué se debe que no sea así?

Siempre vamos a tener discrepancias, incluso todo lo que son préstamos por concepto de colocación certificados debe ir a la comisión de deuda pública y nunca la envían porque la preside un diputado de la oposición mientras que toda la contratación de deuda va a la de Hacienda porque la preside un oficialista, que no debería ser. Lo que estamos haciendo es darle seguimiento al tema porque no podemos hacer otra cosa.

¿Por qué el Gobierno recurriría a deuda interna si la externa tiene intereses más bajos?

Porque ya se están cerrando las puertas, todos los países, los organismos internacionales que podían financiarnos se nos están cerrando por la alta probabilidad de poco pago.

¿Dices que la capacidad de pago del Estado está comprometida?

Se está comprometiendo cada vez más, porque la deuda es más creciente. Cuando hablamos de que el Gobierno se endeuda internamente es por eso. Los bancos locales tienen los recursos y lo que hacen es que le compran la colocación de bonos y eso hace que las deudas internas sean más caras, porque el sistema financiero de aquí tiene que pagar impuestos.

¿Cuáles proyectos está estudiando?

La comisión tiene el proyecto más importante de todo el Congreso, que es el de transparencia y responsabilidad fiscal. Este es el marco legal que viene a establecer el tope de deuda. Busca limitar al Gobierno a un nivel de endeudamiento en relación a los ingresos, un equilibrio de los ingresos y los gastos a fin de eficientizar el gasto público. Es una ley contendida en la Estrategia Nacional de Desarrollo para poder sanear las finanzas públicas.

¿Qué ha pasado que este proyecto siempre perime en comisión?

Es una propuesta nuestra y de otros legisladores que viene cruzando desde el 2013. Lamentablemente no ha habido el consenso ni la voluntad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, ellos nunca han querido venir a la comisión y son quienes deben opinar porque son la entidad responsable, según la misma ley y ellos no quieren restricciones. Siempre perime en la comisión porque siendo el proponente y presidente de la comisión no hemos logrado sacar un informe favorable porque los mismos diputados peledeístas dicen que tienen que esperar línea de su organización.

¿Cómo ve este año preelectoral?

Hay muchos retos no solo para nosotros como organización política, sino para los organismos que tienen que ver con el montaje de las elecciones y las primarias. La Junta debe dar señales claras de que puede arbitrar las elecciones no como pasó en la contienda pasada. La vulnerabilidad que mostró el PRM en el 2016 no puede pasar otra vez, porque si el PRM no demuestra que tiene gallardía para defender la democracia que está en tela de juicio no puede gobernar el país.

¿El PRM como organización está preparando su proceso interno?

En los próximos días estaremos entablando acuerdos políticos con otras organizaciones que no van a llevar candidatos presidenciales y que esperarán que nosotros presentemos el nuestro y llevarán candidaturas a nivel congresual. Con los ayuntamientos hay que ver que hará la organización, que tiene que tener un trato fino, por el diseño de las elecciones la municipal en febrero y las otras en mayo. El gobierno que los dirigentes desean es el municipal, porque es el más cercano. Eso no significa que haya que perder el norte con el grande, porque con un buen mecanismo de enlace entre ambos se puede hacer grande. Estamos trabajando en esas dos direcciones.

El PRM ha pedido a la JCE que por reglamento divida las boletas electorales, ¿qué opinión te merece?

Los legisladores cometimos un error grandísimo. El PRM y el Congreso aprobaron una ley que acordaron en la comisión, es decir, lo que sube al hemiciclo fue lo que se acordó en la comisión. Nunca se discutió ni se debatió el tema de las cuatro boletas. Y estaban ahí, nadie se dio cuenta, porque nadie leyó la ley. Confiamos en el trabajo de los comisionados y los comisionados aprobaron eso. Que la Junta solicite al Congreso las actas que contienen los debates, nunca encontrarán nada que esté vinculado, porque eso nunca se discutió. Lo que la Junta está haciendo, de manera procedimental, es correcto, pero se está sentando un precedente que la gente no se imagina. La Junta no está actuando como la Junta, sino por presiones del Senado, que es el organismo que designa la JCE.