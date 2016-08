Confirman zika causó microcefalia en tres niños

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que exámenes de laboratorio a nacimientos con microcefalia confirman que tres casos tienen vínculo con el virus del zika. Mediante nota de prensa, la institución dijo que se trata de partos que se produjeron a finales de junio y julio, de progenitoras provenientes de las provincias Independencia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.



Afirmó que, pese a que las madres de los bebés refirieron no haber presentado síntomas sospechosos de la enfermedad durante el embarazo, en una de ellas el médico que atendió el parto documentó en el expediente clínico una erupción transitoria en el abdomen, compatible con el zika, entre la octava y décima semana de gestación.



El reporte estableció que a los niños les fueron realizadas evaluaciones neurológicas, auditivas y visuales que no aportaron evidencia de otros daños al momento del egreso.



“Previamente a cada caso se le aplicó la prueba del perfil TORCH(iniciales en inglés de toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes simple y VIH), las cuales resultaron negativas”, explicó.



Además, el Ministerio de Salud reiteró su llamado a las mujeres en edad reproductiva y a sus parejas para que consideren la postergación del embarazo en lo que resta del año 2016 y hasta inicios de 2017, cuando se estima concluirá la epidemia de zika.



También informó sobre un importante descenso en la curva epidémica de la enfermedad por el virus del zika, lo que ha conllevado una sensible disminución de los casos en el país.



Dijo que durante las últimas ocho semanas epidemiológicas, el zika viene registrando un franco descenso en los casos sospechosos y comprobados. Sin embargo, pese a esta situación , los ciudadanos no deben detener los esfuerzos sistemáticos para reducir la población del mosquito aedes aegypti.



Entre las medidas para prevenir el zika, citó el control de la población del mosquito mediante la permanente eliminación de criaderos, la aplicación de cloro, entre otras.