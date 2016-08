Santos dice cese del fuego comienza próxima semana

Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos anunció el jueves que el cese definitivo del fuego con las FARC comenzará el 29 de agosto. “Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto”, dijo Santos en el Congreso. “Se termina así el conflicto armado con las FARC”, enfatizó.



El 23 de junio el mandatario y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, habían acordado en Cuba el cese bilateral y definitivo del fuego, pero aún no había entrado en vigor.

Santos informó al Congreso su decisión de convocar a un plebiscito sobre los acuerdos alcanzados con las FARC y entregó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el texto firmado por las partes la víspera en La Habana.



El plebiscito, que se llevará a cabo el 2 de octubre, necesitará unos 4.5 millones de sufragios de los casi 35 millones de colombianos en condiciones de votar para tener validez.



Horas antes en la capital cubana, el jefe del equipo negociador del gobierno Humberto de la Calle admitió que sería “catastrófico” para Colombia que el acuerdo de paz no sea aprobado en el plebiscito.



“Lo que queremos es que ningún colombiano se abstenga de decidir”, dijo De la Calle en conferencia de prensa en el último encuentro con periodistas en la mesa de diálogo instalada casi cuatro años atrás entre las FARC y el gobierno de Santos.



“¿Cuáles son las consecuencias (de una derrota del plebiscito)? A mí me parece que serían catastróficas”, agregó.



De la Calle recordó que en el pasado cada vez que se rompió un proceso de paz tomó al menos una década reanudar las negociaciones con el consecuente lastre de violencia y víctimas y un alto costo económico para el país.



Santos salió hacia el Congreso desde la casa de gobierno acompañado por su familia y casi todos los miembros de su gabinete. Mientras caminaba hacia la sede del Parlamento un grupo de personas le gritaba “Sí se pudo, sí se pudo”.

Aunque aún no hay una fecha precisa para la ceremonia de firma final del acuerdo de paz, De la Calle indicó que será antes del referendo.



“A partir de la firma formal que hará el presidente de la república, en fecha que vamos a convenir, comienza a aplicar el ‘Día D’ para el comienzo de la desmovilización de la guerrilla... Esa fecha será antes del plebiscito”, dijo De la Calle.



Se desconoce dónde se llevará a cabo la ceremonia formal que contará con la presencia de Santos y “Timochenko”.



Paralelamente, De la Calle instó a las FARC a que permitan salir a los menores que permanecen en sus filas, una medida de confianza mutua que se había acordado hace algunos meses, y recordó que en la lista de los delitos que no podrán ser amnistiados está el reclutamiento de menores. “Todos los niños deben salir de filas (de las FARC), tienen que ser liberados en su totalidad”, dijo el ex ministro.



De la Calle también defendió la necesidad de que se pague un estipendio a los guerrilleros que se incorporen a la vida civil.



La víspera, las delegaciones cerraron su proceso negociador que se basó en una agenda de seis puntos: los problemas de la tierra, la participación política, el combate al narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas y los mecanismos de verificación de lo convenido. Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC comenzaron a fines de 2012 y sobrevivieron muchos obstáculos, desde la detención de militares de alto rango que atravesaban zonas controladas por las FARC a bombardeos sobre campamentos rebeldes.



Obama aplaude la paz



Por su lado, el presidente de EE. UU., Barack Obama, prometió que su país será “socio” de Colombia para “hacer la paz”, al afirmar que el histórico acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC muestra que el “compromiso sostenido con la diplomacia puede superar incluso los conflictos más enquistados”. Al marcar “el final de una era de guerra, reconocemos que el trabajo de lograr una paz justa y duradera solo está empezando”, destacó Obama en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. El presidente felicitó, en particular, a Santos “por su valiente liderazgo durante cuatro años de difíciles negociaciones”, y agradeció al Gobierno de Cuba por acoger las conversaciones, a Noruega, el otro país garante, y al enviado especial de EE. UU. para el proceso de paz, Bernie Aronson.

Saludo y apoyo internacional unánime

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC fue calificado como un paso histórico por gobernantes, líderes políticos y sociales y organismos internacionales, que también ofrecieron su apoyo para que la paz en Colombia sea justa y duradera.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo país actuó como acompañante del proceso, dijo que Colombia puede contar “con todo el apoyo para construir la paz”. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el otro país acompañante, le reiteró a Santos la disponibilidad de su país para formar parte de la comisión de verificación y vigilancia de los acuerdos firmados en La Habana. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, pasará a la historia por haber firmado la paz con las FARC y dijo que “Dios quiera que triunfe en el referendo” con el que se refrendaría el acuerdo de paz parcialmente en lo referente a las víctimas, pues “podría garantizar la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra”.



“El diálogo y la negociación han triunfado en Colombia. Ha vencido la paz y hemos ganado todas y todos. ¡Felicidades Colombia!”, dijo el mandatario boliviano, Evo Morales.