Visitantes se quejan por inseguridad en Santiago

Santiago. Personas que vienen al país a vacacionar no ocultan su paranoia. No quieren moverse del lugar en que se sienten seguros, a menos que sean guiados por otros que los protejan.

La situación no es para menos. Las historias narradas por personas a través de los medios de comunicación dan cuenta de la gran cantidad de asaltos que ocurren en las carreteras, en las casas a las que llegan o cuando salen a un centro de diversión.



Vivencias



Licelis Altagracia Campos Lizardo llegó a una urbanización en Moca la madrugada del pasado martes en el vuelo Boston-Santiago, fue perseguida por dos jóvenes en un carro negro del que no se percataron y al llegar a la casa de una amiga la encañonaron y le llevaron todo cuanto trajo. Vino por una semana y le llevaron sus dos maletas, la cartera con todos sus documentos, dinero y tarjetas de crédito, según denunció a través del programa En la Mañana que conduce José Gutiérrez.



“Me estaban abriendo la puerta, cuando de un carro negro se desmontaron dos con pistolas en manos y nos dijeron esto es un atraco. No parecen delincuentes comunes, estaban con sus caras descubiertas. Mi tío que tenía la escopeta en las manos y se la llevaron, mi cartera, no me dejaron nada. A este país no se va a poder venir”, narró. Otro caso reciente ocurrió en Guazumal de Tamboril, cuando Juan Ramos y el hermano que fue a buscarlo al aeropuerto también fueron perseguidos y asaltados al llegar a la casa.



Además de las maletas, prenda y dinero, también se llevaron laptop y televisores plasmas, entre otros objetos. Como le dejaron sus documentos su reacción fue la de irse inmediatamente. Muchos reaccionan con impotencia ante esta agresión y reclaman a las autoridades incrementar la vigilancia, sobre todo por las noches y la madrugada.

Piden más sanciones contra delincuentes

Pero la situación de robos y asaltos no es exclusiva de los viajeros, ya que es una práctica que se repite cotidianamente en las vías, en el trabajo y en los hogares. No bastan las cámaras de seguridad y demás medidas que de manera individual o colectiva se toman en los vecindarios. La gente reclama de mayor vigilancia y sanciones drásticas contra los delincuentes