Aila prueba reacción ante emergencias

27/08/2016 12:00 AM - Wander Santana

El Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, realizó ayer un simulacro para medir su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia que pueda presentarse en uno de los aviones. El simulacro consistió en el aterrizaje de una aeronave de carga, en la cual se derramó una sustancia química peligrosa (ácido clorhídrico), la cual provocó que el avión se llenara de un humo tóxico.



En la maniobra, tan pronto aterrizó la aeronave, los equipos de bomberos, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, paramédicos entre otros equipos especializados, intervinieron para socorrer a los tres hombres que estaban dentro del avión.



El equipo de Salvamento y Extinción de Incendio (SSEI) que entró a la aeronave vistiendo un traje especial que cubría todo el cuerpo, contactaron que no había fuego dentro del avión y rescataron a dos pilotos que tenían puesta la mascarilla de oxígeno, debido a la sustancia tóxica que se había derramado en el área de carga, donde estaba un mecánico inconsciente. Los tres hombres fueron sacados del avión, descontaminados con suficiente agua y enviados a centros médicos en ambulancia para recibir atenciones. Luego aislaron los equipos que hicieron contacto con la sustancia, incluyendo los trajes que utilizaron los rescatistas para su trabajo.



Importancia del simulacro



De acuerdo a lo expresado por Manuel Real, gerente de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios, el objetivo del simulacro fue poner en práctica el Plan de Contingencia para emergencias con mercancías peligrosas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.



También se perseguía revisar el procedimiento de evaluación del confinamiento de las mercancías peligrosas y medir el tiempo de respuesta de los equipos que intervinieron. Manuel Real dijo que en ese aeropuerto no se ha presentado una situación similar a la del simulacro y justificó que esa es una medida contemplada en los protocolos internacionales. En el ejercicio se utilizaron trajes de descontaminación masiva; equipos de descontaminación gruesa y focalizada y trajes de protección no encapsulados, entre otros.