Entidades trabajarán para mejorar tránsito

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, visitó al director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), general Frener Bello Arias, con quien trató diversos temas relativos a mejorar la circulación vial en la ciudad. “Debemos trabajar en conjunto para solucionar las distintas problemáticas del tránsito y mandar una señal clara de unidad a toda la población”, dijo Collado al término del encuentro celebrado en la sede de la Amet.



De igual forma, Collado y Bello Arias estuvieron de acuerdo en que las eventuales soluciones en materia de circulación no pueden ser especies de “parches”, sino medidas duraderas que permitan solucionar las problemáticas del tránsito.



De manera particular, Collado resaltó el trabajo que viene realizando la Amet en el Distrito Nacional y dejó claro que “quiero hacer realidad un concepto de ciudad para lograr la organización de manera conjunta”.



Explicó que la ciudad necesita de un gerente, no una persona que quiera protagonismo, que realice los proyectos en coordinación con la Amet, el Ministerio de Obras Públicas y cualquier otra institución relacionada con el tema.



“Estamos dispuestos a trabajar con la Amet en cualquier escenario e incluso me podrán ver en cualquier esquina en la implementación de planes piloto conjuntos”, precisó.



El alcalde del Distrito Nacional sostuvo, además, que al enviar la clara señal de unidad procura lograr que las personas se sientan parte de la ciudad y que cada quien se empodere de la situación.



“Tenemos que lograr que la ciudad se empodere y cada persona aporte para lograr una solución a la problemática del tránsito”, dijo Collado.



De su lado, el general Bello Arias agradeció la visita del alcalde y se comprometió a trabajar cada tema en conjunto, “teniendo en cuenta que procuramos un objetivo común”. “Tenga usted la seguridad de que todo el personal de la Amet trabajará de la mano con usted y el cabildo que encabeza”, precisó.

Tratan recuperación de espacio vial público

El director de la Amet aprovechó la ocasión para entregar a Collado un dossier conteniendo las propuestas de mejoras en materia de tránsito y recuperación del espacio público para el Distrito Nacional, que incluye al polígono central, Villa Juana, Villa Francisca, San Carlos, San Gerónimo, Ciudad Colonial, entre otros sectores. Collado estuvo acompañado por Víctor Ogando, presidente de la Sala Capitular del Distrito, entre otros.