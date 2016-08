Hatuey perdió una batalla de 11 años contra el cáncer

Murió anoche en su residencia a los 69 años el licenciado Hatuey De Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), tras librar una larga batalla de 11 años contra el cáncer. De Camps Jiménez falleció a las 9:30 de la noche en paz, rodeado de todos sus familiares, dijo su hijo Luis Miguel De Camps, quien informó que los actos del sepelio serán hoy sábado, a partir de las 12 del mediodía en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.



Nació en la ciudad de Cotuí (La Vega para aquél entonces y hoy Sánchez Ramírez), el 29 de junio de 1947, y era hijo de Miguel Ángel De Camps Cortés y de la profesora Orfelina Jiménez Jerez.



Casó con la actriz y cantante Cecilia García, con quien tuvo dos hijos: Hatuey y Luis Miguel De Camps García, y luego se divorció para contraer matrimonio con la presentadora de televisión Milagros Germán, con quien procreó a Milagros Marina, Álvaro Hatuey y Andrea Salomé De Camps Germán.



Se casó por tercera vez con la estadounidense Dominique Blühdorn Le Marrec, hija de la francesa Yvette M. Le Marrec y del inversionista millonario austríaco Karl G. Blühdorn, fundador de la extinta Gulf and Western, y desarrollador en República Dominicana de Casa de Campo, en La Romana, y Altos de Chavón. Con Dominique Blühdorn Le Marrec procreó cuatros hijos: Gabriela y los trillizos Charles, Olivia y Alexandra.



Era doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, España, y era graduado en Planificación Económica y Desarrollo, en el Instituto para el Desarrollo del Área Iberoamericana.



Carrera política



En 1973 regresó al país en medio de la crisis del PRD, cuando el profesor Juan Bosch decide abandonar la organización política y formar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



En las elecciones de 1974 Hatuey De Camps Jiménez fue candidato a diputado por la alianza del PRD con otros grupos políticos a la que se le conoció como Acuerdo de Santiago, pero esta alianza no participó en las elecciones ante un ambiente político hostil.



En las elecciones de 1978 el PRD alcanza por segunda vez la presidencia de la República con la candidatura de Antonio Guzmán. De Camps fue electo diputado y presidió la Cámara Baja por tres años.



Para esa época se hizo de fama pública al enfrentar al abogado Marino Vinicio Castillo, miembro en ese entonces del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en un debate público en la televisión en defensa de lo que se consideró el despojo al PRD de cuatro senadurías y varias diputaciones, episodio conocido como “El Gacetazo”.



Llegó a ser una de las figuras más emblemáticas del PRD, al que se incorporó cuando el partido llegó al país.



En 1965 fundó el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista (FREN) y a su ingreso a la Universidad de Santo Domingo combinó sus estudios de Filosofía con la lucha estudiantil, siendo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), desde donde dirigió la lucha por un presupuesto de medio millón de pesos para la casa de altos estudios.



Durante los primeros años de los gobiernos de los “Doce años” de Joaquín Balaguer (1966-1978) Hatuey De Camps Jiménez fue apresado en varias ocasiones, y siendo presidente de la federación, leyó el panegírico en el velatorio del dirigente y compañero estudiantil Amín Abel Hasbún, asesinado durante los gobiernos de 12 años de Joaquín Balaguer.



Fue electo diputado en 1978 y en 1979 fue escogido presidente de la Cámara de Diputados, cargo que ocuparía hasta 1982.



En 1982 fue secretario (ministro) de la Presidencia en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco.



Fue el organizador de los funerales del doctor José Francisco Peña Gómez, en los que el pueblo humilde le tributó una multitudinaria muestra de amor, acompañándole hasta el camposanto, lugar en que se le dio el último adiós a su amigo de siempre y donde la dirigencia política nacional e internacional de todos los matices le rindió el más extraordinario tributo póstumo a líder alguno.



Salida del PRD



Luego de intensas contradicciones con el entonces presidente de la República y compañero de partido Hipólito Mejía, por su postura de no reelección, Hatuey De Camps Jiménez en el 2003-2004 pidió a la población votar “por el diablo” y no por Hipólito. Esto causó más rencillas entre ellos.



Fue secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y presidente del mismo hasta el año 2004. Renunció del PRD, ya que la alta dirigencia se había alejado de los ideales de su histórico líder, el doctor Peña Gómez. A razón de esto, De Camps formó el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).



De Camps participó en las elecciones generales de 2016 encabezando la boleta presidencial de su Partido Revolucionario Social Demócrata. Además participó en el primer debate presidencial en la historia de la República Dominicana. Fue el único candidato presidencial opositor que felicitó a Danilo Medina por su victoria en la elección.



Enfermedad



En mayo de 2006, a Hatuey De Camps Jiménez se le detectó una oclusión intestinal atribuida a una diverticulitis razón por la que requirió urgentemente una cirugía en el Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. El siguiente mes, De Camps reveló que le había sido extirpado un tumor canceroso en el colon.



A finales de 2015 su estado de salud empeoró y su cuerpo presentaba las secuelas de la fatal enfermedad.



El 25 de mayo de 2016, tras las elecciones generales, trascendió el rumor que había fallecido, versión que fue desmentida; De Camps se encontraba en su residencia aquejado por una gripe. El día siguiente fue internado en la Clínica Corazones Unidos, pues su afección había derivado en neumonía; a los pocos días le fue dado el alta médico.

La muerte de Hatuey apena al liderazgo político

Los líderes políticos de diversos partidos y organizaciones políticas lamentaron a través de Twitter el deceso de Hatuey De Camps. El presidente Danilo Medina, externó: “Lamento profundamente la muerte de Hatuey De Camps, destacado político y principal dirigente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Hatuey se destacó siempre por sus firmes convicciones y se convirtió en una figura vital de nuestra historia democrática moderna”. En tanto que el canciller y presidente del PRD, Miguel Vargas, dijo: “Lamento profundamente la muerte de mi compadre y amigo @hatueydecamps ¡Paz a su alma!”. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández, escribió: “Conmovido por el fallecimiento a destiempo de @hatueydecamps, destacado dirigente político, luchador por la democracia y la justicia social”.