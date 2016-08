Poblado corre riesgo de quedar aislado

AMATRICE, Italia. Los rescatistas reconocieron el viernes que podrían no hallar a ningún sobreviviente más del terremoto que afectó Italia. El alcalde Sergio Pirozzi advirtió que, si no se abren nuevos caminos rápidamente para que sustituyan a los dañados, Amatrice corre el riesgo de quedar incomunicada en momentos en que necesita tantas opciones de transporte como sea posible para traer a equipos de emergencia y desalojar a algunos de los 281 fallecidos por el sismo.



“Con las réplicas de ayer, pero en especial de esta mañana, la situación ha empeorado considerablemente”, les dijo Pirozzi a los reporteros. “Tenemos que asegurarnos de que Amatrice no quede aislada, o de lo contrario corremos el riesgo de que no pueda llegar ayuda adicional”.



La réplica más fuerte se produjo alrededor de las 6:28 a.m., una de las más de 1,000 que han golpeado el área desde el sismo del miércoles. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que su magnitud fue de 4.7, mientras que el instituto italiano de geofísica la midió en 4.8.