Socios de Trump se traban al interpretarlo

Los principales socios del candidato presidencial republicano Donald Trump, encabezados por su compañero de fórmula, se traban al tratar de interpretarlo, especialmente en asuntos de inmigración.

Mike Pence dijo el domingo al programa "State of the Union", de CNN, que no podía decir si el nominado republicano estaba manteniéndose firme o dando marcha atrás en cuanto a su promesa de deportar a todos los 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

Pence y otras personas que apoyan a Trump y que hablaron el domingo dijeron que el magnate dará más detalles de su política migratoria en las próximas dos semanas. Insistieron que Trump ha sido "consecuente" en su política migratoria.

En los últimos días, Trump ha insinuado que podría estar "suavizando" su retórica migratoria.

El miércoles dijo que podría estar abierto a permitir que al menos algunos inmigrantes sin autorización se queden en el país siempre y cuando paguen sus impuestos. Al día siguiente, descartó la posibilidad de darles estatus legal, "a menos que salgan del país y regresen", dijo a CNN.