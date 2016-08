El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, calificó este lunes como “correcta y muy acertada la designación de Miguel Vargas Maldonado como canciller de la República Dominicana”.

Peña Guaba, consideró que Miguel Vargas heredó todas las sapiencias de su maestro, José Francisco Peña Gómez, en cuanto a relaciones internacionales, lo que dijo es un buen indicador para que haga un excelente trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de una nota de prensa dijo no entender los motivos por los cuáles “su amigo Hipólito Mejía, no quiere reconocer las virtudes y el buen desempeño que ha realizado Miguel en las funciones públicas que le han sido asignadas en el pasado; y un ejemplo de ello fue su elección como presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, cargo en que sustituyó al ex presidente panameño Martin Torrijos”.

Peña Guaba manifestó que l Vargas Maldonado es un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, capaz, y un referente para el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), contrario a lo que sus adversarios políticos han hecho creer.

Asimismo, dijo que su experiencia política le da a entender que todas las decisiones tomadas por Miguel Vargas lo han conllevado a salvaguardar la existencia de ese partido.

En el documento recordó a miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que el PRD es un organismo político independiente por lo que su presidente y dirección pueden tomar las decisiones sin que sea cuestionado por otros, y una muestra de ello fue que en la pasada campaña electoral se hicieron los esfuerzos para un acuerdo entre ambas fuerzas políticas, sin llegar alcanzar el objetivo de aliarse.

En ese mismo orden aclaró que respeta las declaraciones “de su amigo Hipólito Mejía, pero no coincide con los términos empleados para referirse a la designación de Miguel Vargas como Ministro de Relaciones Exteriores”.

“Peña Guaba se refirió en esos términos en torno a las declaraciones en la que Hipólito Mejía llamó “traicionero” al recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, y donde calificó como “una estupidez su designación en dicho cargo por el presidente Danilo Medina”. Normalmente no hago liga con los traicioneros. A los traicioneros yo le doy tratamiento de traicionero y él es un traicionero”, aseguró el exmandatario, al responder a los periodistas sobre su relación con Vargas Maldonado”.