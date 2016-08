La Barquita estará cercada por un muro

Finalizada la mudanza de las 1,400 familias que pueblan La Barquita, en Santo Domingo Este, y culmine el proceso de siembra de árboles en la zona, un muro de hormigón se levantará en el terreno que será convertido en un parque ecológico fluvial. La idea es proteger el espacio de posibles asentamientos humanos en el área considerada por decreto no urbanizable. La información la reveló a elCaribe el arquitecto Millet Juan de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe).



Ayer, un equipo integrado por técnicos del Jardín Botánico Nacional y de Urbe inició el proceso previo a la siembra. Colocaban las estacas donde se sembrararán 27 mil plantas de diferentes especies en la ribera del Ozama.



“Después del parque tenemos diseñado un cierre perimetral que va a ser un muro para que las personas que viven en la parte alta de Los Mina sepan el límite”, sostuvo el encargado del proyecto de siembra del Parque Ecológico Pluvial La Barquita.



Explicó que el muro dispondrá de puertas de acceso al parque. “Ya esta es una zona que se declaró por decreto no urbanizable, para que nadie vuelva a invadir estos terrenos con casas”, reiteró.



Dijo, además, que una comisión permanente de la Armada Dominicana se ocupa de vigilar el área a fin de evitar que no vuelva a ser ocupada.



De acuerdo con Millet, el parque ecológico contará con varios miradores para el disfrute de los visitantes y en todo lo largo habrá un sendero peatonal.

“Queremos que sea un espacio para las universidades, especialmente para los estudiantes de botánica”, dijo el encargado de siembra del proyecto.



Asimismo, resaltó que en la demolición de las viviendas se cuidó que las plantas existentes no sufrieran daños. En el parque, que estará conectado al Cachón de la Rubia, se sembrarán especies endémicas de la isla.

Instalarán nueve plantas de tratamiento

El encargado de siembra dijo que con la finalidad de mantener el saneamiento del parque pluvial, las cuatro cañadas que desembocan en esta zona del Ozama serán canalizadas con alcantarillas y estarán cubiertas con hormigón. También, indicó que la empresa contratista para tal fin instalará nueve plantas de tratamiento de aguas residuales en los laterales de las cañadas.