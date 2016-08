Beneficios del cacao para la salud

El cacao, fundamentalmente como alimento, ejerce unas notables propiedades estimulantes que reconfortan y reaniman el organismo. No en vano, es uno de los alimentos más conocidos que existen, en especial porque es un producto del que se obtiene uno de los postres más consumidos en el mundo: el chocolate.



Y es que nos encontramos ante un producto natural que, de hecho, aporta una interesantísima variedad de beneficios y propiedades para la salud, capaces de estimular el cuerpo, reconfortarnos y aumentarnos el ánimo.



Esta cualidad se traduce en algo muy sencillo: cada vez que comemos una porción de cacao puro o de chocolate conseguimos una placentera sensación de bienestar, debido a la presencia de feniletilamina, la cual actúa en el cerebro desencadenando un estado de bienestar emocional y de euforia.



Hoy por hoy, el cacao es valorado no solo por su aroma y sabor, sino también por sus bondades y los beneficios que aporta a nuestra salud.



“El cacao, cuyo nombre botánico es Teobroma Cacao, es uno de los alimentos más preferidos, debido a su delicioso sabor y sus efectos sobre nuestro estado de ánimo; el cual se utiliza para la elaboración del sabroso chocolate”, explica Clara Cabrera, presidenta de Vita Salud en el país y representante de los productos GNC.



Cabrera dice que el contenido alimenticio del cacao es rico en diversas sustancias que benefician potentemente el organismo. Tiene teobromina – principio activo energizante que tiene efectos en la producción de serotonina, sustancia que el cerebro produce cuando nos enamoramos; y también es rico en antioxidantes, especialmente flavonoides, procianidinas y epicatequinas, las cuales tienen beneficios anti-envejecimiento y constituyen un aporte para la salud cardiovascular.



“La semilla de cacao es también rica en ácidos grasos. Su grasa es altamente saturada y la manteca que se extrae de ella es ampliamente utilizada en el mundo de la cosmética. El magnesio que contiene la semilla de cacao, actúa como relajante muscular”, apunta la especialista.



De acuerdo con un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, la epicatequina podría reducir el riesgo de las cuatro enfermedades más comunes de los países occidentales (derrame cerebral, ataque cardíaco, cáncer y diabetes) a menos del 10%.



Estimulante del sistema digestivo



Además de sus cualidades como estimulante del sistema nervioso y sobre las emociones, el cacao actúa como un excelente digestivo, además de convertirse en un maravilloso estimulante del sistema digestivo.



Así, diversos estudios han constatado los beneficios del cacao como alivio natural frente al estreñimiento, gracias precisamente a que se convierte en un alimento ideal para tonificar y estimular el sistema digestivo.



Pero sus cualidades no acaban aquí, ya que un estudio realizado por la Universidad del Estado de Luisiana (en Estados Unidos), encontró que ciertas sustancias presentes en el cacao llegan hasta el colon, donde son fermentados por microorganismos y bacterias buenas presentes en nuestra flora bacteriana.



Excelente para mantener una buena salud cardiovascular



¿Sabías que el cacao es muy rico en antioxidantes? Estos compuestos naturales son capaces de prevenir la acción negativa de los radicales libres en nuestro organismo, ayudando a prevenir la degeneración de las células (responsables de la aparición de muchas enfermedades). Por esta riqueza en antioxidantes el cacao es ideal para el sistema cardiovascular, previniendo la aparición de enfermedades del corazón. Además, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos.



Bueno para la piel y contra la celulitis



Estos mismos beneficios cuentan con una importantísima actividad anti-celulítica, antioxidante, e incluso suavizante, que son aprovechadas por la chocolaterapia, una terapia que consiste en aplicarlo en la piel a través de masajes.



Algo muy interesante, además de todo lo anterior, es su capacidad reductora , ideal para personas que deseen cuidar su “línea”. Eso sí, esta propiedad estaría sólo en el extracto del cacao puro en sí.



Estudios recientes han estimado que aproximadamente 4 cápsulas de cacao vendrían a aportar la misma cantidad de polifenoles que dos tabletas de 250 gramos de chocolate negro. Por ello, el cacao es ideal como quema grasa, reducir, antioxidante y anticelulítico.



Somos un país productor de cacao



República Dominicana es bien conocida por su producción de cacao. Aún no estemos entre los países mayores productos del mundo, el nuestro se comercializa y compite a nivel internacional, y formamos parte de la exhibición de cacao que presenta el Museo de Chocolate de la archifamosa firma Lindt en Colonia, Alemania, amén de ser parte de su rica y dulce oferta ya procesado y presentado en las más diversas formas, desde barras y bombones en los cientos de tiendas alrededor del mundo, al igual que en la exquisita firma Godiva, que resalta en sus etiquetados su procedencia. Se estima que el consumo mundial de este producto ronda en los tres millones de toneladas, en diferentes formas, desde un chocolate caliente hasta un dulce en diferentes combinaciones.

Dato

El poder de los antioxidantes del cacao se asocia con una acción protectora en la prevención y desarrollo de diferentes patologías por estrés oxidativo, tales como: enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer hepático, gástrico, de colon y diabetes.