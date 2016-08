David Collado remodelará mercado de Honduras

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció este martes que iniciará la próxima semana los trabajos de remodelación y remozamiento del mercado de Honduras.



“La última vez que vine a este mercado la situación era muy lamentable. Me fui convencido de que era una situación que tenía que cambiar. Hoy a 15 días de haber asumido la Alcaldía he vuelto. Esta vez para empezar a trabajar”, dijo Collado.



En el recorrido por la plaza ubicada en Ensanche Honduras, conversó con mercaderes y clientes, quienes se quejaron del estado de abandono e insalubridad que se encuentra el lugar desde hace varios años.

“Le vamos a dar las condiciones de trabajo para que puedan ganarse el sustento de sus familiares de una manera digna como lo han estado haciendo”, expresó el funcionario municipal.

Ante las demandas y preocupaciones planteadas, Collado dispuso el despliegue de policías municipales para garantizar la seguridad del Mercado, y prometió que coordinará con la AMET la prohibición del uso del parqueo para personas que no sean visitantes de la plaza.