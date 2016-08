¿Será Familia el primero?

Jeurys Familia está en posición de darle a la República Dominicana uno de los pocos logros que aún no registra en materia de béisbol de las Grandes Ligas: un hijo de su tierra con 50 rescates.



Francisco Cordero no pudo. Al igual que su amigo José Valverde se quedó a ley de uno. Nada como estar a un paso y fallar. No es lo mismo .299 que .300. Duele ese tanto para coronar una proeza.



Tanto Cordero (2004) como Valverde (2011) comparten el récord para un criollo. Fernando Rodney, en dos oportunidades, 2012 y 2014, registró 48. El fornido Armando Benítez compiló 47 en 2004.



Familia, el apagafuegos de los Mets de Nueva York, es el líder en rescates en ambas ligas con 42. Sin el partido de anoche, su equipo tenía 32 partidos pendientes para completar el calendario de 162 encuentros en la vuelta regular.

La oportunidad está. No está todo bajo su control, pero es poco probable que en más de 30 encuentros por celebrarse no le toquen unas cuantas ocasiones de salvamento. Mientras más rápido se acerque a la meta, mucho mejor.



Familia está en un trabajo que es pura presión. Si se le suma que el equipo está en pelea por clasificar y que, como todo atleta, sabe de las hazañas o metas que están a su alcance, el apremio ronda cada paso que da. Familia, al inicio del encuentro de ayer, tenía tres intentos fallidos de rescate y un promedio de carreras limpias de 2.66 en sus registros de la actual contienda.



Esperemos que rompa la sequía del país en esa materia. Y hablando de no desperdiciar momentos, que tome por ejemplo a Cordero, quien amargamente aun recuerda un partido en el que “Chone” Figgins le echó un jabón a su sancocho y se quedó sin los 50 salvados.



Apunte esto



Francisco Rodríguez tiene el récord de rescates en una campaña con 62…El venezolano lo hizo en 2008 con Anaheim…Mariano Rivera salvó 50 dos veces (53 en 2004 y 50 en 2001)…No le resto méritos a Mike Trout…Es el mejor pelotero del negocio, pero no le doy mi voto para MVP…Albert Pujols empató anoche con Frank Robinson en el noveno puesto de la lista de cuadrangulares con su 586…Ha tenido una señora segunda mitad de campaña.