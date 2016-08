MIC enfrentará el monopolio que hay en transporte carga

El ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, dijo ayer que ha llegado la hora de abordar el tema del transporte de carga en el país y garantizó que ese punto será trabajado junto al sector industrial para buscarle solución. Entrevistado por los periodistas en el primer encuentro que tuvo (luego de asumir en Industria y Comercio) con la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) Montás prometió gestionar que el Gobierno asuma seriamente el tema. Por años, diversos sectores (incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Dominicana de Exportadores, la Asociación de Industriales de Santiago, la Asociación de Navieros y otras organizaciones) han abogado porque alguna autoridad del Estado frene el monopolio en el transporte de carga y la violencia que ejerce la Federación Dominicana del Transporte (Fenatrado), pero los esfuerzos no han dado frutos.



“Ese es uno de los temas con el que vamos a trabajar con la Asociación de Industrias, en la búsqueda de solución de ese problema que ha venido planteándose año tras año y que ha llegado la hora de abordar”, advirtió el funcionario.



Y agregó: “Yo creo que hay que abordarlo. A partir de ahora en el marco de las relaciones que vamos a establecer entre el Ministerio de Industria, ese es un tema que vamos a tratar”. No fue el único tema que se abordó ayer en el encuentro. La AIRD le presentó la agenda de trabajo en la que está enfocada y los temas que le generan preocupación. En la reunión uno de los aspectos del que más se habló fue sobre la informalidad y sobre evasión. “Los que evaden no son necesariamente informales, sino empresas que están formalizadas y que se ven. Cuando dejan de pagar entonces ganan más de lo que yo gano, por tanto eso es una competencia desleal”, dijo uno de los asistentes al encuentro, al que la prensa no tuvo acceso. Los periodistas fueron convocados luego para informales sobre lo tratado en la reunión. “Es un placer compartir con el ingeniero Montás, un aliado del sector industrial y con quien hemos dialogado sobre las necesidades de nuestro sector”, dijo Campos de Moya, presidente de la AIRD, en las palabras introductorias de la conversación con la prensa.



El ministro de Industria dijo que la visita a la AIRD tuvo como objetivo dejar claro que en el Ministerio de Industria y Comercio el trabajo será orientado a apoyar todos los esfuerzos para desarrollar el sector industrial. “La intención es convertir el Ministerio de Industria y Comercio en un promotor y facilitador del desarrollo de los negocios”, planteó.

AIRD dice está dispuesta seguir el trabajo conjunto

De Moya indicó que la AIRD seguirá la política de trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, tanto en temas que competen directamente a ese organismo estatal, así como en temas en que el ministerio y la AIRD son parte, junto a otras instituciones.



“Creemos que un sector industrial fuerte, competitivo, capaz de impulsar la bandera de las exportaciones, requiere de políticas industriales oportunas, de trabajo conjunto”, expresó.