Operan a tigre del colmillo; no puede comer carne por ahora

ROMA (AP) — Un equipo de veterinarios del zoológico de Roma le hizo endodoncia a un tigre de Sumatra de 2 años que tenía infección en uno de sus colmillos.

El encargado de los carnívoros se había dado cuenta de que Terima Kashi estaba mascando solo con un lado de la boca y notificó al jefe de los veterinarios. Cuando el especialista descubrió que el tigre tenía infección en el colmillo, decidió hacerle endodoncia.

Un equipo de cinco personas, incluyendo un especialista de Pistoia, Italia, participó el miércoles en la operación de tres horas.

Klaus Friedrich, veterinario del zoológico, dijo a The Associated Press que Terima Kashi, que significa "Gracias" in indonesio, se está recuperando bien. Friedrich dijo que no puede comer carne por varios días pero podrá mascar huesos.