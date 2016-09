CIUDAD DE MEXICO (AP) — El periodista Nicolás Alvarado renunció el jueves a su cargo como director de TV UNAM tras generar una ola de críticas por una columna en la que calificó a Juan Gabriel como "uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular".

Alvarado remató su columna, publicada el martes en el diario Milenio, diciendo: "Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada".

En México, los términos joto y naco son peyorativos, respectivamente, para personas homosexuales y gente de clase baja o con mal gusto.

De inmediato se desató una ola de memes y críticas a Alvarado, quien había ocupado el cargo de director desde enero, sobre todo porque los lectores consideraron muy desafortunadas sus palabras viniendo de un funcionario a cargo de una televisora universitaria de corte cultural.

"El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó hoy la renuncia de Nicolás Alvarado Vale como director general de TV UNAM", indicó la UNAM el jueves a través de su oficina de prensa. "La Universidad Nacional refrenda su compromiso con el esfuerzo y el talento de los miembros de su comunidad, así como con valores universitarios como la tolerancia, y el respeto a la pluralidad y a la diversidad".

Desde hace meses circulaba una petición en el sitio Change.org publicada por el usuario Alonso Vázquez para pedir la renuncia de Alvarado. Para el jueves por la tarde había recaudado más de 53.000 firmas.

"El nuevo director no tiene ningún vínculo con la universidad, ni con la televisión pública, pedimos que el Rector de la UNAM que retire a Nicolás Alvarado", señaló Vázquez en el sitio.

Además de escribir para Milenio, Alvarado fue colaborador del noticiero "