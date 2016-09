Víctor Manuelle vuelve a cantar sobre Alzheimer de su padre

NUEVA YORK— Con motivo del Mes Mundial del Alzheimer Víctor Manuelle vuelve a compartir con sus fans una canción sobre la enfermedad que aqueja a su padre.

El astro de la salsa romántica, que abrió su corazón hace un año con la emotiva "Algo le pasa a mi héroe", lanza el viernes "Sé que estás ahí", esta vez abordando la experiencia familiar desde la perspectiva de su madre.

"Es la persona que no se resigna a lo que un diagnóstico médico dicte, que no acepta que todo lo que vivieron juntos lo ha olvidado", dijo Víctor Manuelle a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.

El tema, parte de su campaña "Ellos olvidan, no lo hagas tú", estará disponible en iTunes y el dinero recaudado beneficiará a De Frente al Alzheimer, Inc., una corporación sin fines de lucro cuya misión es ofrecer al paciente que no tiene recursos económicos la ayuda necesaria para cubrir ciertos gastos relacionados con la enfermedad y servir de alivio al cuidador.

Al igual que el año pasado, el intérprete de origen puertorriqueño participará el 25 de septiembre en la 2da Camina Por Tu Héroe en San Juan.

"Es una caminata simbólica. Invitamos a cuidadores que tengan a pacientes funcionales a que caminen con nosotros. Es algo bien cortito porque también hay pacientes en sillas de ruedas", dijo con entusiasmo. "Damos una vueltita por el estacionamiento y luego damos charlas, conferencias. ... Y gracias a los grandes amigos que tengo se termina con una fiesta para el pueblo y tenemos música".

"De las cosas que he hecho en mi carrera esta es una de las más importantes", afirmó el llamado Sonero de la Juventud, que ostenta la mayor cantidad de No. 1 en la lista Tropical Songs de Billboard, con 26 éxitos que van desde "Hay que poner el alma" hasta "No quería engañarte".

Víctor Manuelle volverá este año por segunda ocasión al Radio City Music Hall de Nueva York, donde presentará el espectáculo "Victor Manuelle & Friends" el 14 de octubre.

"Es un privilegio increíble poder preséntame en un escenario tan prestigioso", señaló sin revelar quienes serán los "Friends" (amigos) que lo acompañarán.

"Me encanta el factor sorpresa", dijo. "He tenido la oportunidad de colaborar con grandes amigos en mi trayectoria, ... (pero) hay una realidad y es que tengo muchos grandes amigos y colaboradores que son muy ocupados, y no podremos contar con todos" en un mismo concierto.

Para noviembre, HBO Latino estrenará un especial de su concierto "Que suenen los tambores".