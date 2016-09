Mercado es prueba de fuego para Abel

02/09/2016 12:00 AM - Miguel Ponce

Santiago. Mientras crecen los reclamos de diversos sectores para que saquen de la ciudad a vendedores informales, ayer se desarrolló el mercado de pulgas en el mismo espacio que hace dos semanas fue prohibido por la Alcaldía. El cabildo inició un censo para determinar la cantidad de vendedores informales que existen en el mercado de Pueblo Nuevo, para luego proceder a su traslado a un lugar que aún no ha sido identificado. Parte de la avenida 27 de Febrero y la zona del cementerio de la 30 de Marzo permanecieron ocupadas por buhoneros dominicanos y haitianos, que colocan sus mercancías en medio de las aceras, dificultando el paso a peatones y al tránsito vehicular. Para Carlos Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, lo más importante es que se termine con el levantamiento de inventario y cuando todos estén censados se busque un lugar fuera de la ciudad para reubicarlos.



Controlar espacio



“Es necesario que se asuma el control de esto y que se trabaje en este censo para saber con qué cuentan”, indicó Fondeur. Se dijo que el equipo de la alcaldía que trabaja en el inventario tenía lista la cantidad de vendedores que ofertan sus mercancías en la avenida J. Armando Bermúdez. Sin embargo, el caos en que se desenvuelve el mercado ha dificultado su trabajo. Entre los vendedores no hay igual ánimo, aunque reconocen la necesidad de ordenar los espacios.



Juan Santiago Gómez es un mediano comerciante que fabrica camisetas en un negocio particular y cuenta con un personal que todos los jueves acude a venderlas al mercado de pulgas. Gómez también se traslada a los mercados de Santo Domingo, Dajabón y Puerto Plata. En la misma situación se encuentra Judit Esmeralda Ángeles, que tiene una pequeña empresa en la que fabrica vestidos para niñas.

Someterá ordenanza que regulará mercados

El regidor y vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafael (Papito) Cruz, presentará en la próxima sesión del concejo un proyecto de ordenanza municipal para regular los mercados municipales y las actividades que se realizan en estos. Destacó que “la idea es dotar de un marco jurídico las actividades comerciales que se realizan de manera informal.