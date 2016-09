Puig y creerse “la película”

Yasiel Puig es el claro ejemplo de que cuando se rinde más de lo que se aporta “es para fuera que usted va”.



No basta con el talento. También se necesita disciplina.



Así como el cubano ascendió en un motor turbo a las Mayores y a un puesto estelar con los Dodgers de Los Ángeles, de esa misma manera fue cavando la fosa en la que hoy se encuentra, con una organización de tanto prestigio, aliada de los latinos, que quiere salir de sus servicios.



El jardinero es el ejemplo de lo que no debe hacerse en las GL y otra prueba más de que los equipos deben apostar a trabajar más en la preparación de su material en las menores porque no todo es que apare, corra y pueda batear.



Lo mejor que puede pasar es que Puig aprenda de esta lección que lo tiene en una especie de exilio en Triple A, donde al menos se ha visto colaborador y han cesado, hasta ahora, las quejas sobre su comportamiento incendiario.



Puig es joven. Cumplirá 26 años en diciembre. Se puede dar como un hecho que recibirá otra oportunidad, aunque con mucho menos margen de error, porque ningún pelotero, sin importar su capacidad, debe olvidar que estar en Grandes Ligas es un lujo, un privilegio.



David Ortiz una vez me dijo que “nosotros los peloteros entramos y salimos, pero el juego sigue”. Nadie es más grande que el juego.



Una de las combinaciones más letales que pueden existir en la vida son la fama, juventud y dinero. Eso es veneno puro.



Puig en un santiamén se codeaba con Kobe Bryant y Cristiano Ronaldo. Andaba en un vehículo de lujo a exceso de velocidad y peleando en muchas esquinas.

El que se cree la película paga por ello.



Apunte esto



Hanley Ramírez tiene la oportunidad de batear 25 jonrones y de empujar 100 carreras…Eso salva su campaña…Albert Pujols lleva 43 remolcadas desde la pausa del Juego de Estrellas, líder de las Mayores…Llegaron los “bre”, atención Bienvenido Carmona…Se acerca, Dios mediante, la nueva temporada de Círculo de Grandes Ligas...Adrian Beltré, de Texas, se encamina a su primera campaña con 30 jonrones y 100 empujadas desde 2012.