“Al PRM hay que convertirlo en un gran partido”

La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch no piensa postularse para ningún puesto electivo en los próximos años, pero tampoco se va a quedar sentada mirando la vida pasar de forma contemplativa: seguirá en política hasta que sus fuerzas se lo permitan.



Su principal tarea es contribuir con la construcción del PRM, organización de la que dijo que en su fase inicial fue una gran ilusión, pero que ahora tiene que convertirse en un gran partido, y en ese sentido pidió a Luis Abinader y a Hipólito Mejía que no se atrevan a hablar de aspiraciones, ya que deben darse tiempo para una vez construidas las estructuras partidarias escoger a sus autoridades mediante una convención.



Lamentó el estado de la educación, lo que atribuyó a que el PLD no ha trabajado en la capacitación de los maestros, y que el 4% del PIB para el sector se utilizó de manera oportunista y política para reactivar la economía y superar el déficit fiscal dejado por Leonel Fernández a través de la construcción de tantas aulas.



Al conversar con elCaribe, Ortiz Bosch fue clara en sus conceptos y en su visión del futuro: lo que está pasando en América Latina y el mundo puede reflejarse en el país, ya que en la región ningún segundo mandato ha sido productivo.



¿Hacia dónde va el país en este segundo mandato de Danilo Medina?

Eso va a depender de la visión y del concepto de democracia que tenga el presidente Danilo Medina y el Comité Político del PLD. Si ellos creen en mantener el proyecto de repetir al PRI mexicano en el país o si van a seguir con el proceso de captación de base económica fuerte, propia, es decir, seguir acumulando dinero para sustituir al capital. Ellos deben decidir si siguen con un modelo económico de presupuesto con déficit fiscal, déficit fiscal que provoca endeudamiento y un endeudamiento que obliga a que el 43% del presupuesto se pague en intereses. Y depende de lo que la gente desee, que conoce todo eso y demanda más atención.



En el futuro del país incide la recomposición de las fuerzas políticas…

No ha habido tal recomposición, pues desde el año 2012 el PRD estaba ya con el Gobierno, al menos la cabeza, ellos estaban en eso…, y el Partido Reformista una parte se quedó en el Gobierno.



¿Cómo ve al país en lo social?

El país está muy atrapado en la inequidad. Si no hay un cabio de rumbo en el modelo económico. Fíjate que somos el país que más crece, pero somos el de más inequidad e iniquidad. De toda América Latina somos el único país donde la clase media corre el peligro de desaparecer, porque es lo que empuja la visión del PLD de tenerlo todo, de acapararlo todo, de controlarlo todo. El narcotráfico, la violencia y la pobreza están en nuestros barrios. Don Magín Díaz decía ante la Cámara Americana de Comercio que la riqueza no está bien distribuida. El salario dominicano es una sinvergüencería, es el más injusto del mundo. Aquí hay que subsidiar la luz y todo, el transporte, porque la gente no puede pagarlo con lo que gana. Pero hay un Gobierno gastador, que mantiene estabilidad endeudándose. El país tiene que darse un sacudión porque no es posible seguir por la misma ruta.



¿Peligra la institucionalidad?

El irrespeto a la institucionalidad es terrible, muy terrible. El presidente Medina tiene que entregar al término de la primera legislatura el informe de ingresos y gastos al Congreso Nacional y no lo ha hecho. Hay 2,000 funcionarios que no han presentado una declaración jurada de bienes. Si no hay consecuencias no va a ver respeto a la institucionalidad. La gran demanda de la sociedad es ayudar a que el Gobierno con una buena oposición logre colocarse en el camino de la institucionalidad, porque tenemos el mejor equipo de leyes que pueda tener un país, pero no se aplican. La Constitución de 2010 hace obligatoria la adecuación de más de 80 leyes y eso no se ha hecho.



¿Lo que pasa en América Latina es un espejo en que debe verse el país?

Es una advertencia, ya que los segundos mandatos nunca han sido productivos en América latina. Michelle Bachelet fue exitosa en su primer mandato, pero no en el segundo. Dilma Rousseff hizo crisis en el segundo mandato. Rafael Correa no ha sido fácil mantenerse. El segundo mandato liquida al mandatario. Si no reforman el trabajo y si no ven la situación de agravamiento. Aquí en la administración pública pasa todos los días por lo que Dilma fue destituida.



¿Qué papel debe jugar el PRM?

En su fase primaria el PRM fue una gran ilusión, ahora tiene que convertirse en un gran partido, y estamos trabajando en eso. La Comisión política se está reuniendo todos los lunes y a nivel nacional se está desarrollando un gran trabajo, y el Distrito Nacional está muy avanzado en eso. Vamos creciendo en posiciones y defenderemos el apartidarismo en las altas cortes, como es la JCE y el TSE. Debe haber una ley que garantice al militante su derecho a participar.



¿Qué hacer para enfrentar al PLD?

El papel del PRM es hacer oposición. Nosotros estamos construyendo, tejidos, buscando posibilidades de aportar cambios al sistema. La gente tiene que sentirse defendida, hay que vincularse con la gente del barrio, de los sectores, una representación de lo que se calla y no se dice, y así ir creando una nueva alternativa.



¿Está el PRM trabajando para crear el gran bloque opositor que no pudo en las pasadas elecciones?

El bloque opositor sí se pudo construir, pero no hubo voluntad para hacerlo, a pesar de los esfuerzos que hicimos, porque hay quienes creen que con un 2% pueden dirigir el país. La falta de voluntad es una constante histórica en las fuerzas políticas. Y sí, en el PRM estamos trabajando en ese sentido.

¿Cómo se van definiendo las fuerzas dentro del PRM?

No se puede negar el peso de Hipólito Mejía en el PRM y lo que logró hacer Luis Abinader como candidato presidencial. Son dos fuerzas claramente definidas. Le pido a don Hipólito Mejía y a Luis Abinader que no se atrevan a hablar de aspiraciones y candidaturas por ahora, que por el momento nos dediquemos a construir el partido. Deben darse un plazo para hacer su estructura y que ninguno se le ocurra hablar de aspiraciones. Cuando hagamos las estructuras y se haga la convención para elegir las autoridades se abrirá el proceso para los grupos programáticos y los ideológicos, que digan quiero llegar por esta visión. Ellos, repito, no pueden hablar de candidaturas. Somos un país en que las luchas entre los liderazgos fuertes de un partido, las luchas políticas y de grupos se convierten en luchas de personalidades. Es algo que si te fijas parece que esa cultura ya se está reproduciendo en el PLD.



Ya se habla de David Collado como posible aspirante presidencial…

Creo que se le haría un enorme daño si se le incentiva a buscar una candidatura presidencial, ya que en esta etapa de su carrera política él está obligado a hacer una buena gestión como alcalde del Distrito Nacional, pues su futuro político depende de cómo se evalúe su trabajo. Él ganó la alcaldía porque en la Capital se produjo la primera gran rebelión de clase media capitaleña contra el PLD y la ciudadanía espera de él un gran alcalde. l

Milagros ha tenido una gran trayectoria política

Milagros María Ortiz Bosch nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de agosto de 1936. Es la madre del cineasta dominicano Juan Basanta. Se dedicó a la política desde muy joven, influenciada por su tío Juan Bosch, llegando a ocupar la vicepresidencia de la República en el período 2000-2004, junto al presidente Hipólito Mejía, período en el cual ejerció como Secretaria de Estado de Educación. Como senadora de la República fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que escoge a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es licenciada en Administración de Empresas, doctora cum laude en Derecho y tiene un posgrado en Ciencias Políticas.

Educación

Es una pena el estado de la educación, pues Danilo Medina ha usado de manera oportunista el 4% del PIB para hacer política con las aulas”

Partidos

Parece que en el PLD pasará igual que en los grandes partidos, que las diferencias políticas se convierten en enfrentamientos personales”