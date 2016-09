Apresan a dos vigilantes privados con 10 trasformadores robados

Fueron apresados dos vigilantes privados hombres a quienes les ocuparon dos vehículos con diez trasformadores de diferentes marcas que fueron sustraídos del almacén de una empresa generadora de electricidad de provincia La Vega, informó este domingo la Policía.

Los detenidos son Octavio Rodríguez Rodríguez, de 47 años, y John Kelly Mosquea Peña, de 34, como presuntos autores de integrar una asociación de malhechores, complicidad de robo, conjuntamente con un tal “Alejadro Espino y otros dos desconocidos, quienes emprendieron la huida tras sustraer la cantidad de 10 transformadores de diferentes marcas K.V.A., propiedad de la empresa ubicada en la autopista Duarte, sector Burende.

Estos dejaron abandonado en el referido lugar la camioneta marca Toyota Pick Up, color rojo, placa No. L068137, conteniendo en la parte trasera seis trasformadores, y otros cuatro en el camión marca Daihatsu Hijet, color blanco, placa No. L326070, el cual también fue ocupado.

De igual forma fueron levantadas en el lugar del hecho las escopetas marca Maverick, calibre 12 milímetros (mm), serie Nos. MV700653, MV265585, MV945883P y MV85869T, propiedad de la compañía de seguridad para la cual laboran los detenidos.

Los prevenidos y lo ocupado se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se continúan las labores de captura de los prófugos para apresarlos y someterlos a la justicia.