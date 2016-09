Danilo Medina sorprendió gratamente a los campesinos y lugareños que viven en Sabaneta, distrito municipal de San Juan de la Maguana, a quienes convocó a "salvar las montañas, porque si no, no habrá agua".



Los campesinos no lo esperaban; allí trató con ellos, la importancia de la reforestación de las lomas que nutren de agua a la presa de Sabaneta.



El presidente Danilo Medina se mantiene firme en evitarle a nuestro país los daños del cambio climático, por lo que pone hincapié en la reforestación de nuestras lomas y montañas.



El que vaya a talar ahí lo voy a meter preso



El gobernante recordó que tan pronto se apruebe el proyecto de reforestación y comience a ejecutarse, no permitirá que se continúe con la tala de árboles y de manera enfática advirtió que ante esta práctica habrá serias sanciones.



"Porque después que nos metamos en el proyecto, el que vaya a talar ahí, lo voy a meter preso", proclamó Danilo Medina.



Al sobrevolar las lomas que nutren de agua a la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, conversó con campesinos de la región para incorporarlos al plan de reforestación.



De esta manera se contemplará el subsidio de las familias durante la reforestación. Serán ellos mismos los que trabajarán en el proyecto.



De inmediato hay que sembrar en las lomas



De inmediato el gobernante dio instrucciones para elaborar un proyecto de reforestación y producción.



Al tiempo que ordenó que se estudien los terrenos para determinar qué se puede sembrar y dónde.



En base al estudio, se elaborará un proyecto de reforestación que también sirva para que la gente de Sabaneta genere sus propios ingresos para su sostenibilidad económica.



Danilo Medina explicó que este plan será una iniciativa importante que requerirá de una gran inversión, probablemente de mil millones de pesos, por lo que pidió a los presentes su mayor esfuerzo.



"Van a tener que hacer un compromiso conmigo", les dijo Danilo Medina.



Comisión visitará a Sabaneta la próxima semana



El próximo miércoles a las 10 de la mañana una comisión acudirá a Sabaneta para iniciar el proceso junto con la gente. La comisión estará encabezada por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).



La reforestación es un compromiso de todos: cuatrienio del agua



En la visita de hoy el Jefe de Estado comprobó que las lomas que nutren de agua la presa de Sabaneta están deforestadas por lo que pidió que todos asumieran el compromiso de ayudar a la reforestación, para proteger los bosques y preservar los ríos.



Se recuerda que el pasado 16 agosto, al asumir su nuevo mandato, en su discurso, Danilo Medina adelantó que este sería el cuatrienio del agua.



“Esto incluye también la reforestación, tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos, si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y nuestro desarrollo”.



Importancia de la presa



La fuente de abastecimiento en esta presa es el río San Juan, afluente principal del río Yaque del Sur, con un caudal medio de 8.13 m3/seg. Y un área de cuenca hidrográfica de 464 km2.



El embalse de la presa de Sabaneta tiene una capacidad total de 66.3 millones de m3 en la cota máxima de operación, con un embalse útil de 58.3 millones de m3 y embalse muerto de 8 millones de m3, por la importancia que tiene la misma para la región Sur es de vital importancia mantener las Lomas Reforestada.



El presidente estuvo acompañado por los ministros administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, sus asistentes personales, Carlos Pared Pérez y Robert de la Cruz.