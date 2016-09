Nuevo mercado costará RD$179 millones

Luego de consensuar con diversos sectores de este municipio, el Gobierno decidió iniciar la reconstrucción del mercado público, destruido por un incendio en mayo pasado.



El nuevo mercado será levantado en el mismo lugar que fue arrasado por las llamas y ampliado de 2,500 a 9,000 metros cuadrados y tendrá una inversión de RD$179 millones.



En la primera mesa de planificación realizada en esta ciudad, el viceministro Administrativo de la Presidencia, Luis Marte, dijo que los trabajos de reconstrucción no se habían iniciado porque aún no se habían elaborado los planos correspondientes.



Sostuvo que este nuevo mercado será construido cumpliendo con todas las normativas propias de un centro de acopio y manejo de alimentos para el consumo humano.



“No ha habido negligencia de parte del Gobierno para la reconstrucción del mercado, sino todo lo contrario, el presidente Danilo Medina lo declaró de urgencia para que la respuesta a estos hombres de trabajo llegue lo antes posibles”, puntualizó.



Para la ampliación del mercado, el Gobierno adquirió algunos locales que se encuentran en la zona y garantizar espacio a unos 400 puestos de ventas que fueron consumidos por el incendio. El tiempo estimado de construcción de la obra son cinco meses. En el encuentro participaron el gobernador provincial de La Vega, Bolívar Marte, el alcalde Kelvin Cruz y los directivos de la Asociación de Comerciantes del Mercado.



Mientras que los vendedores se mostraron a favor del proyecto presentado por el Gobierno y esperan continuar recibiendo el subsidio prometido, el cual es enviado todos los meses a los que sufrieron mayores pérdidas con el siniestro ocurrido el 30 de mayo pasado y dejó cuantiosas pérdidas.



No obstante, los vendedores aprovecharon el anuncio para reclamar la construcción de un matadero, para lo cual se habrían desembolsado los fondos hace más de tres años y aún no se ha dado el primer picazo, ya que esto solucionaría otra urgencia.