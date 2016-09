Promueven Fondo Agua Yaque del Norte para mejorar cuencas

05/09/2016 12:00 AM - Isabel Guzmán

Ante la necesidad de un cambio sustancial en el manejo de cuencas, la Asociación para el Desarrollo (APEDI), junto a varias instituciones, impulsan el Fondo de Agua Yaque del Norte.



Para su conformación tomaron en cuenta los problemas de deforestación, mal uso del agua, la contaminación por descargas domésticas, la falta de gestión ambiental, de normativas ambientales y de ordenamiento territorial, entre otras.



El Fondo de Agua Yaque del Norte es un organismo o espacio de coordinación interinstitucional público-privado que integra actores clave para articular sus acciones y capacidades.



Para llegar a estas conclusiones se tomaron en cuenta otras experiencias, como la desarrollada en Santo Domingo con la cuenca Ozama-Isabela y el de otras naciones. Así surgió el proyecto Piloto Jarabacoa que ejecuta el Fondo Agua Yaque del Norte y que incluye el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales tipo humedales con ingeniería verde mediante un acuerdo con Charles River Watershed Association y el Plan Yaque.



Beneficios del proyecto

Este diseño representa una mejora tecnológica y presupuestaria y de mayor eficiencia que pueda ser replicado dentro y fuera de la cuenca del Yaque del Norte.



Con este proyecto se ha apoyado la construcción de varias plantas de tratamiento en Jarabacoa, unas con la tecnología Baiguate y la última con el nuevo modelo. En la actualidad, los usuarios de agua de Santiago hacen un aporte mensual vía la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN).



Las contribuciones al Fondo serán incrementadas con contribuciones de los usuarios agrícolas e industriales, principales consumidores del agua de la cuenca del Yaque del Norte. El Comité Técnico del Fondo Agua Yaque del Norte está conformado por la Universidad ISA, The Nature Conservancy, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), el Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque del Norte, Inc. (Plan Yaque) y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).



El director ejecutivo de la APEDI, Saúl Abreu, recordó que en su discurso del pasado 16 agosto, el presidente Danilo Medina declaró el periodo de gobierno 2016-2020 como el cuatrenio del agua. “Necesitamos un cambio sustancial en el manejo del agua”, dijo el ejecutivo. Según expresó habrá una disminución en las brechas de cobertura y se ampliará el diámetro de las redes de agua.



El Fondo Agua Yaque del Norte cuenta con un fondo de 10.3 millones que están en un fideicomiso y los beneficios generados serán utilizados para financiar proyectos. El pasado 31 de agosto, los representantes de las entidades que impulsan el proyecto celebraron su primera asamblea general eleccionaria, en la cual se presentaron los informes de gestión y financieros y se eligió la Junta Directiva 2016-2018.



Fondo de Agua integra diversos sectores



La Junta Directiva quedó compuesta por la APEDI, como presidente; CORAASAN, como vicepresidente; Fundación Bermúdez, como secretario; Manuel José Cabral, como tesorero y vocales The Nature Conservancy (TNC), Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Fundación Propagas. Aquiles Bermúdez, presidente del Fondo en representación de la APEDI, destacó los entrenamientos y fortalecimiento de su fideicomiso, el cual es administrado por Fiduciaria Popular.