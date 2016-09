Industriales de Haina se quejan de alza en peajes; Conep la apoya

06/09/2016 12:00 AM - Yanessi Espinal

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada -Conep-, Rafael Blanco Canto, consideró este lunes que el alza que aplicó el Gobierno en las tarifas de los peajes es razonable y “los usuarios debemos aceptarlo”. “El alza que se está planteando es una alza razonable, es un alza que nosotros los usuarios de las carreteras que se están construyendo debemos aceptar porque nos facilita el transporte a todos, nos hace el transporte más rápido, más eficiente y más económico”, dijo.



Blanco Canto argumentó que el país cuenta con uno de los sistemas viales más modernos del Caribe e incluso de otras naciones más desarrolladas. Sostuvo que el alza del costo de los peajes no justifica un incremento en los precios del pasaje.



“Yo entiendo que eso no debe afectar el costo directo del transporte porque la proporción que representa los peajes dentro del costo total del transporte es prácticamente inelegible en una fórmula para definir el costo del transporte. Yo espero que nuestros, vamos a llamarles seudosindicatos del transporte, entiendan que ellos no pueden enrostrarle a la población dominicana que el costo de los peajes puede representar un aumento para ellos aumentar los precios de los pasajes”, expresó el dirigente empresarial.



Contrario al Conep, la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur hizo un llamado a la racionalidad y al equilibrio en relación al aumento de las tarifas de los peajes, tomando en cuenta la distancia de ese enclave industrial con relación a Santo Domingo.



El presidente de la entidad, Eduardo de Castro, señaló que “teniendo el peaje más cercano” Haina termina pagando en términos relativos más que otras zonas industriales del país, lo cual constituye una desventaja competitiva.



Castro señaló que una salida justa podría ser dejar la tarifa del peaje para la entrada a Haina en RD$30.0 como está actualmente y construir una estación más adelante para aplicar las nuevas tarifas a vehículos que recorrerán distancias mayores. Señaló que, como ha sido concebido, el incremento de las tarifas de los peajes es “altamente perjudicial para Haina, calculando el costo por distancia recorrida frente a zonas industriales ubicadas en otros lugares del país”. Llamó al Gobierno a tomar en cuenta el aporte que hacen a la economía las industrias de Haina.