Mujer baleada en abdomen da a luz en Chicago

CHICAGO (AP) — Una mujer embarazada en Chicago que fue baleada en el abdomen dio a luz a un bebé saludable, se informó el martes.

El tiroteo del lunes en el barrio Back of the Yards dejó herido también al novio de la mujer. Una portavoz del hospital dijo el martes que Crystal Myers, de 23 años, está en condición crítica. La vocera no podía revelar detalles del bebé sin permiso de los padres.

El Chicago Sun-Times reporta (http://bit.ly/2c44xhP ) que la policía está investigando si el incidente estaba vinculado con un tiroteo fatal en el mismo barrio el domingo.

La policía de Chicago no ha revelado su conteo de tiroteos en el fin de semana del Día del Trabajo. El Sun-Times reportó que 65 personas fueron baleadas, incluyendo 13 que murieron. El periódico detalló que hace un año, durante el mismo feriado, murieron ocho personas, de 54 baleadas.