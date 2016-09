Clinton visita memorial del 11 de septiembre en aniversario

NUEVA YORK (AP) — Hillary Clinton planea visitar el sitio de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, al cumplirse 15 años de los atentados, informó su campaña el viernes.

La candidata presidencial demócrata llegará al memorial el domingo por la mañana antes del minuto de silencio a las 8:46 a.m., que marca el instante en el que el primer avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, dijo su portavoz Julie Wood a The Associated Press.

Clinton, que era senadora por Nueva York cuando ocurrió el ataque en el 2001, no tenía programado inicialmente visitar el memorial para la conmemoración. Pero su campaña notificó a funcionarios en el National September 11 Memorial & Museum el jueves por la noche que a la candidata le gustaría asistir al acto matutino, de acuerdo con una persona que no estaba autorizada a hablar públicamente porque la visita no había sido anunciada.

No se espera que Clinton haga declaraciones públicas.

Su rival republicano, Donald Trump, no tiene programado asistir. Una vocera de la campaña de Trump declinó hablar del programa del candidato para ese día.

Ambas campañas han dicho que van a suspender sus anuncios televisivos en el aniversario, respetando una tradición de evitar partidismo en la fecha.

La decisión de Clinton de conmemorar los ataques en el memorial tiene un precedente: en el 2008, la última vez que un presidente en ejercicio no participaba en la contienda presidencial, Barack Obama y John McCain dejaron a un lado sus diferencias políticas y se presentaron conjuntamente en el sitio.

El memorial en el bajo Manhattan —ahora un espacio abierto flanqueado por rascacielos— ha recibido al presidente Obama y a otros funcionarios en conmemoraciones previas, pero en años recientes, los oradores han sido mayormente familiares de las víctimas.