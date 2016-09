Creen que al regidor fueron a matarlo intencionalmente

Las declaraciones de los testigos que estuvieron presentes en el momento en que mataron al regidor José Catalino Sánchez de la Cruz, indican que el objetivo del criminal era precisamente ultimar al funcionario. De acuerdo con lo expresado por Euripides González, quien era amigo cercano de la víctima, el senador tenía la costumbre de ir a jugar dominó todas las tardes a la casa de su hermana Carmen Sánchez, la cual está ubicada en la manzana 87 de la urbanización Prados de San Luis, en Santo Domingo Este.

Estando allí el pasado jueves a las 5:00 de la tarde, fue cuando el criminal llegó, saltó una pared lateral de la vivienda y sorprendió al grupo que compartía en la marquesina de la casa.



“Fue todo sorpresivo y el criminal no le quitó nada a nadie. Simplemente entró saltando una pared, le dio un empujón al cuñado de Catalino, que estaba de por medio, y dijo que el problema era con el regidor, entonces le disparó en la frente y se fue por donde mismo entró”, relató González, basándose en lo que le dijo Carmen Sánchez, quien ayer no quiso hablar con la prensa.



Diferencias políticas



González dijo que conocía a Catalino desde muchos años y expresó que éste era una persona de buen trato, que no era conflictivo y que por tal razón a todos les resultaba muy extraño lo ocurrido, sin embargo comentó que después de los pasados comicios electorales del 16 de agosto, en el municipio hay muchas diferencias políticas.



“Para nadie es un secreto que esta es una provincia conflictiva, por las divisiones políticas que se ha visto. La realidad es que él era una persona que con la edad que tenía (67 años) era muy pausado, era muy pensante y ni siquiera le gustaba discutir de temas políticos fuera de su curul”, comentó.



Ayer los regidores del municipio Santo Domingo Este pidieron a las autoridades policiales el esclarecimiento de la muerte de su colega. El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Sánchez, expresó que cuando el individuo llegó a cometer el hecho, “el compadre de Catalino fue el primero que de manera súbita se paró de la silla y preguntó qué pasaba, mientras que el sujeto le dijo que se echara a un lado, que no era con él, sino con Catalino”.



También la regidora Edita Sandoval pidió más seguridad para todos los munícipes, en especial a las autoridades civiles. En Iguales términos se expresó Robert Arias, concejal del PRM. Mientras que la Policía informó que profundiza las investigaciones.

Velan su cuerpo en la funeraria Blandino

El cuerpo de José Catalino Sánchez de la Cruz está siendo velado en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en el municipio de Santo Domingo Este y será sepultado hoy en el Jardín Memorial, en Santo Domingo Norte a la 11:00 de la mañana. Sánchez de la Cruz asumió como regidor del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este, el 16 de agosto. Antes había ocupado funciones públicas en el gobierno de Hipólito Mejía.