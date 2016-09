“El 86% de los egresados de Infotep logra conseguir empleo”

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) está inmerso en un proceso de expansión que busca, no sólo aumentar la cantidad de centros de capacitación a nivel nacional, sino también mejorar la calidad de sus 775 acciones o cursos formativos.



Para ello, tiene entre sus planes la construcción el próximo año de la primera escuela de formación docente, ya que según asegura su director, Rafael Ovalles, las aulas, laboratorios, talleres y equipos son vitales, pero lo realmente esencial es la calidad con que los más de dos mil facilitadores transmiten los conocimientos a los recursos humanos que demandan los distintos sectores productivos del país.



En una entrevista con elCaribe, Ovalles explicó algunos proyectos iniciados por la institución, entre los que figuran la construcción de la Escuela de Hostelería, Gastronomía y Pastelería en Higüey, que busca elevar la competitividad y productividad de la industria turística, así como la habilitación próximamente de un centro provincial en Puerto Plata, que ampliará la oferta formativa en la región, específicamente en el área turística.



¿Cuáles son los planes de expansión de la institución?

A nivel interno, hemos ampliado un programa de becas que ha beneficiado hasta este momento a 1,168 empleados, a quienes les damos facilidades para integrarse en acciones formativas de liderazgo, carreras, maestrías, talleres, todo lo que tienda a fortalecer los conocimientos en el área en que ellos se desempeñan, nosotros lo apoyamos. Mientras que a nivel externo, estamos trabajando de manera muy significativa. Tan pronto llegamos a la institución construimos un taller en Santiago y seis aulas para el sector piel y de calzados. Ahí formamos los 20,000 técnicos que requieren las 18 empresa del calzado de piel con fines de exportación. En estos momentos, también estamos construyendo en Santiago un edificio que alojará la parte administrativa con un costo que ronda los RD$100 millones y que será inaugurado en octubre próximo. En el Distrito Nacional, en la sede central, para octubre o noviembre también inauguraremos un nuevo edificio. Pero el proyecto más ambicioso en que nos hemos embarcado es la Escuela de Hostelería, Gastronomía y Pastelería en Higüey en los antiguos terrenos del hotel El Naranjo, mediante un acuerdo entre el Gobierno dominicano y el Gobierno francés, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, con una inversión que estimamos, ronda los RD$400 millones. También mediante un acuerdo que firmamos con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, iniciaremos la habilitación de un centro provincial en Puerto Plata, que operará en el antiguo hotel Montemar, con la idea de ampliar la oferta formativa, haciendo hincapié en el turismo. Tenemos también la nueva escuela de larimar, donde formamos personas especializadas en el área de joyería y lapidaria, en Bahoruco. En este momento también estamos identificando lugares para construir un centro pequeño en Barahona. Tenemos también el centro tecnológico de San Juan de la Maguana que funciona a toda capacidad con una proyección de formar de cinco a seis mil técnicos en áreas como gastronomía, pastelería, hotelería y turismo, pero también en energía verde.



Esta semana firmamos un acuerdo con una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nos eligió como un centro de excelencia de formación para impartir un moderno e innovador programa piloto, bajo la metodología SCORE, a diez compañías bananeras de Montecristi, Valverde y los alrededores, que quizás sea uno de los proyectos más impactantes que le ha tocado ejecutar al Infotep en nuestra gestión.



¿Qué proyectos tiene el Infotep para apoyar el emprendimiento?

Es un plan que hemos venido fortaleciendo, y el objetivo es, básicamente, trabajar con el sector de las pymes. Por ejemplo, en este año el Infotep tiene programada la formación de 882 emprendedores. A julio del presente año, ya nosotros estábamos trabajando con 170 participantes, por encima de la meta, de los 882. Nosotros formamos, fortalecemos al emprendedor, pero también le enseñamos todos los tipos de normativas que se requieren para la formación de una empresa en equis sector. No obstante, le damos apoyo hasta llegar al terreno. Por ejemplo, si tú quieres montar una empresa de metalurgia en equis sector, nosotros hacemos un estudio, una investigación para ver si realmente en ese sector ese proyecto sería exitoso, o sea, es una forma de que cuando el emprendedor arranque, lo haga con el éxito asegurado.



¿Qué porcentaje de egresados de Infotep logra insertarse en el mercado laboral una vez concluye sus estudios?

En estos momentos, la tasa de empleabilidad ha alcanzado el 86%. Es excelente.



¿Cuáles son las áreas más demandadas?

Podríamos resaltar lo que tiene que ver con la formación tecnológica, informática, la metalurgia, el sector servicios, es una de las áreas más demandadas, y el sector industrial. Eso a nivel de sectores. En el sector Hotelería y turismo, tenemos una formación puntual y permanente.



¿Cuántos centros regionales y operativos del sistema hay actualmente funcionando en el país?

Nosotros tenemos cuatro grandes centros regionales: en Santo Domingo, Santiago, La Romana y Azua; contamos con 35 unidades móviles o talleres móviles, que son trailers convertidos en aulas para ir a lugares distantes donde no hay presencia del Infotep, y también 289 centros operativos del sistema (COS). Esos son entidades como escuelas, colegios...por ejemplo, Loyola, que ofertan carreras técnicas, los cuales son acreditados por el Infotep. Esos centros son dirigidos, coordinados, supervisados por una gerencia nacional de COS que vigila que la calidad del egresado no se ponga en juego y que cada centro ofrezca la acción formativa bajo todas las condiciones y criterios de los centros regionales nuestros.



¿Actualmente a cuánto asciende la matrícula del Infotep?

El año pasado certificamos 649,800 personas. Para este año nuestra meta es de 577,163 participantes. En este momento, esa meta se aproxima al 70%, lo que nos indica que es posible que la superemos.



¿Cuánto percibe la institución a través del 1% que por la ley 116-80 aportan las empresas de lo que se descuenta por nómina que se le hacen a los empleados? ¿Y el total general del presupuesto?

El presupuesto general de este año es de RD$3,108 millones, 079 mil 505, que provienen principalmente del 1% que por ley se le descuenta nominalmente a los empleados (RD$2,067,700,00); del 0.5% de la bonificación de los empleados (RD$84,300,000), y obviamente, entra el Estado con una asignación presupuestaria, a través del Ministerio de Trabajo, de (RD$76,879,505).

Emprendimiento

Mediante el programa de Capacitación a Emprendedores de Infotep acompañamos al emprendedor hasta llegar al terreno”.

Calidad docente

Vamos a trabajar con el maestro para que cada vez sea más cualificado, y así transmita sus conocimientos con la mayor calidad posible”.