Carlos Sánchez, entre dos mundos

Con el auge de la comedia en el cine dominicano, Carlos Sánchez ha encontrado la oportunidad de disfrutar de una experiencia muy gratificante y, sobre todo, diferente en el mundo del entretenimiento que le abrió las puertas en el año 2002 a su propuesta de Stand-up Comedy. La nueva película de Roberto Ángel Salcedo, “¿Pa’ qué me casé?”, lo trae de regreso a la pantalla grande, dándole vida a “Jaime”, un personaje al que define como “un hombre que se deja dominar por su mujer” y que “no es para nada mi vida real”. “No es para nada como la relación que llevo con mi esposa.

Tenemos una relación mucho más normal y sana, pero sí fue muy divertido hacer ese personaje, porque te presta a constantes situaciones jocosas”, dijo Carlos Sánchez en una entrevista telefónica desde Estados Unidos, donde se encuentra de gira.



Esta es la cuarta película en la que participa, dos de ellas con papeles protagónicos que han logrado buenas críticas y el apoyo del público. “Eso me tiene muy contento en ese sentido. El cine sigue en expansión y esperamos que nosotros continuemos formando parte de nuevos proyectos”, expresó entusiasmado.



Bajo la dirección de Salcedo



Carlos Sánchez ya había participado en un filme de Roberto Ángel (Vamos de Robo 2014), y dijo que trabajar bajo su dirección ha sido una gran experiencia. “Es un gran productor. De él se aprende mucho y es una persona muy práctica y que tiene muy claro todo lo que hace...Con él hay mucha eficiencia en el trabajo y eso yo lo respeto y lo admiro”, destacó el reconocido comediante.



Carlos Sánchez es de las figuras del entretenimiento que se apartan de las controversias, en especial de las críticas que le hacen al género de las comedias en el cine de República Dominicana. “Por lo regular casi no opino en ese sentido. Lo que la gente tiene que entender es que está demostrado que el público responde en cuanto a taquillas en las comedias. Ninguna película que no haya sido comedia ha tenido éxito, un éxito tan masivo como lo tiene este género”, afirmó.



“Es normal que hagan las críticas, pero la gente tiene que entender que hacer una película es un trabajo demasiado grande, son años de trabajo literalmente, dos, tres años cada filme, entre escribir el guion, preproducirla, hacer el rodaje, posproducirla, luego darle la publicidad y presentarla. En eso se van hasta dos y tres años de tu vida... Entiendo que uno tiene que buscar esos proyectos que produzcan resultados, porque es muy triste hacer proyectos tan grandes para producir tan pocos resultados”, agregó.



La parte más divertida



A pesar de que disfruta mucho su trabajo como actor de película, Sánchez sabe que el Stand-up Comedy y el cine son dos mundos completamente diferentes, pero eso no le quita que utilice herramientas de uno en el otro. “Me divierte mucho cuando estoy en una experiencia nueva. Además, en el stand-up yo trabajo solo, las ideas son monólogos, pero cuando estoy en cine, trabajo con un equipo gigante de personas; sobre todo, en el caso de la comedia. Trabajo con muchos comediantes y esa es la parte más divertida, porque nos pasamos el día entero en relajo. La gente no lo cree, pero es verdad, o sea, nosotros estamos a la hora de almuerzo, en el camerino, en el motor home, en lo que esperamos durante el rodaje, antes del rodaje, después del rodaje, es haciendo chistes todo el tiempo. Es decir, que nosotros nos reímos las 12 horas que dura la filmación, es un proceso sumamente divertido”, indicó.



Además de su participación en la película “Pa’ qué me casé?” y su gira por Estados Unidos, Sánchez está contento por el éxito de otros proyectos, como el “Noti-Carlos”, que le ha dado un giro diferente a su carrera en la televisión.

Gala premiere será hoy en cine de Sambil

La premiere de la décima película de Roberto Ángel Salcedo, “¿Pa’ qué me casé?”, será esta noche en Palacio del Cine de Sambil. Mientras que el 15 de septiembre estará en cartelera para el público en general. El largometraje cuenta con los protagónicos de Fausto Mata y Cheddy García. También participan Carlos de la Mota, actor dominicano que se ha destacado en otros mercados, como el de México; Techy Fatule, Luis José Germán, Javier Grullón, Liz Soto, Francisco Vásquez y Freddyn Beras. “¿Pa’ qué me casé?” es una producción conjunta de Miranda Films y Producciones Coral, producida por Paloma y Carlos R. Salcedo, con guión y dirección de Roberto Ángel, quien dijo: “Lo más importante es poder llevarle al público una producción entretenida, con humor sano, en el que puedan salir de la sala satisfechos”.