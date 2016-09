Basuras sólidas y líquidas que avergüenzan al país

En la pasada semana, la versión hispana de la televisión rusa (RT) difundió un resumido reportaje sobre las grandes cantidades de basuras acumuladas irracionalmente en calles, aceras, cañadas, arroyos, ríos y playas dominicanas, todo lo cual, sumado a la gran cantidad de desechos cloacales que salen desde nuestros hogares hacia las aguas superficiales y subterráneas, por falta de alcantarillados sanitarios, contribuye a un severo proceso de contaminación ambiental que afecta las aguas y la salud de los dominicanos, pues tal y como dijera el presidente de la República, Danilo Medina, al referirse a su Programa de Agua Potable y Saneamiento en su discurso de toma de posesión para el cuatrienio 2016-2020: “Consideren sólo el dato de que más de la mitad de las consultas médicas se derivan de problemas relativos al agua y al saneamiento”.



El reportaje de referencia fue elaborado por RT a partir de una entrevista que nos hiciera en nuestras oficinas, y donde expusimos lo mismo que hemos expuesto centenares de veces en la radio y la televisión dominicana, lo mismo que hemos dicho decenas de veces a la prensa escrita dominicana y que ha sido publicado como noticia principal de portada por casi todos los medios escritos dominicanos, lo mismo que hemos presentado en diferentes reuniones anuales sobre los problemas del agua en el continente americano, y lo mismo que hemos escrito en 2 libros sobre aguas urbanas publicados por el Programa del Agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias del Continente Americano (IANAS); pero para que no se escuchara únicamente nuestra opinión, sugerimos a la periodista que procurara la opinión oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y allí fue recibida por el viceministro de Suelos y Aguas, Ing. José Alarcón, quien describió objetivamente la realidad del problema del mal manejo de los desechos sólidos y líquidos de nuestro país.



En ese reportaje no se dijo nada que el país no conozca, nada que la prensa dominicana no haya publicado, nada que el Gobierno dominicano no haya reconocido y admitido públicamente, ni nada que no esté en la agenda pendiente del gobierno nacional y de cada gobierno municipal, sin embargo, como siempre ocurre, de inmediato aparecieron falsos nacionalistas que nunca hacen absolutamente nada para ayudar a resolver los graves problemas ambientales nacionales y los problemas del agua potable y del saneamiento básico, ni sugieren nada para disminuir sus negativos efectos en la salud de la gente, y con tal de presentarse como defensores del país argumentaron que el reportaje difama la imagen de la República Dominicana y daña al turismo dominicano, ignorando el significado de difamación, pues existe difamación cuando el argumento presentado no está fundamentado en pruebas fehacientes.



Lo que daña la imagen del país y la imagen del turismo dominicano no es que la prensa rusa se haga eco del mal manejo de nuestras basuras tiradas en calles, en ríos y en playas; y del mal manejo de nuestros desechos cloacales lanzados a las aguas superficiales y subterráneas por falta de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, ni que especialistas ambientales dominicanos respondan objetivamente algo que todo el país conoce en detalle porque a diario se ve en la calle. No, lo que daña al turismo dominicano es que cada día crezcan los volúmenes de basuras que lanzamos irracionalmente en calles, aceras, cañadas, arroyos, ríos y playas ante la indiferencia de las autoridades, y que cada día crezcan los volúmenes de excrementos que descargamos desde los inodoros de los sectores ricos hacia las aguas subterráneas, y desde los barrios marginales hacia las aguas superficiales, sin que asignemos presupuestos para esos problemas fundamentales.



Lo que daña al turismo dominicano es que la inmensa mayoría de hoteles lujosos no cuenten con sistemas de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas, y que, en lugar de hacer las necesarias y obligatorias inversiones para cumplir con la Ley Ambiental 64-00, opten por el método barato y contaminante de construir pozos filtrantes para descargar verticalmente todos sus inodoros hacia las mismas aguas subterráneas que extraen desde la roca caliza coralina porosa para el suministro del agua usada en cada hotel de 4 y 5 estrellas, olvidando que los desechos orgánicos descargados hacia el subsuelo poroso van directamente a la playa vecina y la contaminan con bacterias coliformes fecales, y eso lo saben las instituciones que manejan el agua potable y el saneamiento básico, lo sabe el Gobierno central y lo saben los hoteleros.



Pero, al parecer, lo malo no es contaminar las aguas y los suelos con desechos sólidos y líquidos; no, al parecer, lo malo es admitir ante la prensa internacional una contaminación que todo el mundo conoce a nivel nacional; lo que indica que, para algunas personas, lo que daña al país y al turismo no es que ellos contaminen el medio ambiente con el mal manejo ilegal e irracional de los desechos sólidos y líquidos; no, para esas personas, lo que daña al país y al turismo es que lo diga a la prensa internacional un especialista ambiental que ha sido consultado buscando una opinión en la cual se pueda confiar, y que lo confirme un Viceministro con suficiente calidad oficial para hablar de manera formal en representación de la máxima institución ambiental nacional; sin ellos darse cuenta que esa es la peor forma de esconder una verdad amarga y dura, debajo de un creciente cúmulo de basura.