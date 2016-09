Conep dice no tiene candidatos para órganos electorales

12/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El Consejo Nacional para la Empresa Privada (Conep) aclaró que ese gremio empresarial no tiene candidatos para integrar la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, El Tribunal Superior Electoral, ni a ninguna de las denominadas altas cortes. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Rafael Paz, sostuvo que la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que es un bloque de instituciones empresariales, sociedad civil, denominaciones religiosas, amas de casa, entre otras, no tiene candidatos preferidos.



Paz, quien es director ejecutivo del Conep, explicó que el planteamiento de dicha coalición es sobre la necesidad de que se defina un perfil, y que en base a ese perfil se hagan las evaluaciones.



Perfil



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente empresarial agregó que como consecuencia de esas evaluaciones, las personas que finalmente designen los órganos correspondientes, sean ciudadanos con los más altos estándares para el desempeño de esas funciones.



Aclaró que en la reunión con la comisión especial designadas por el Senado de la República para evaluar a los posibles integrantes de la Junta Central Electoral, los miembros de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática no presentaron nombres, ni lo presentarán de manera pública ni mucho menos privada.



“No estamos promoviendo ningún candidato a ninguna de las instituciones que hemos señalados, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a la Cámara de Cuentas, ni a ninguna de las altas cortes”, reiteró el vicepresidente del Conep.

Pide a la sociedad un rol más activo en temas nacionales



Paz dijo que hace mucho que se le ha estado pidiendo a los distintos sectores de la sociedad que ejerzan un rol más activo en los grandes temas nacionales, pidiéndole al empresariado que asuma su responsabilidad en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, y en eso es lo que está haciendo la coalición, no contra nadie, sino a favor de la nación.