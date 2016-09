La conformación de la JCE presiona al Senado

12/09/2016 12:00 AM - Manuel Frontán

La conformación de la nueva Junta Central Electoral (JCE)atrae la atención de los partidos, empresarios y sociedad civil, con el ingrediente del retiro de las visas, por Estados Unidos, al presidente del órgano electoral, Roberto Rosario. Por el momento, la Comisión Especial del Senado que estudia la elección de los miembros y suplentes de la JCE para el período 2016-2020 ha recibido 17 expedientes de las organizaciones políticas, la sociedad civil, iglesias, una diócesis y propuestas personales.



La presión está en la cancha del Senado, donde varios de sus integrantes se han pronunciado a favor de la ratificación de Rosario.



El senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, solicitó a Rosario que acepte ser reconfirmado por el Senado de la República como presidente de la JCE para un nuevo periodo, como reconocimiento a la extraordinaria labor realizada en favor de la democracia y la institucionalidad del país”. Afirmó que la mayoría de los senadores están muy indignados” por la actitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos frente al presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez.



“La disposición de cancelar el visado al doctor Rosario Márquez para viajar a Estados Unidos es una agresión a la dominicanidad, tomando en cuenta la actitud valiente del presidente de la Junta Central Electoral en defensa de la Constitución de la República y las leyes en lo relativo al Registro Civil y la identidad nacional”, sostuvo.



El senador por Azua, Rafael Calderón, quien forma parte de la comisión especial que estudia los conformación de la nueva JCE, calificó la acción como una actitud “agresiva y desconsiderada” al Estado dominicano, por parte de los Estados Unidos. “Estamos hablando del presidente de un organismo del Estado, y la embajada de los Estados Unidos debe dar una explicación sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión”, expresó.



Con relación a si estaría dispuesto a continuar en el cargo, en caso de ser ratificado, el presidente de la JCE se ha mostrado parco y dijo que a su paso por ese organismo tendrán que reconocerle la labor de modernización y transformación que ha realizado. Informó que en los próximos días inaugurarán otros siete locales de juntas municipales en Azua, Villa Mella, Puñal, Comendador, Samaná, Verón y Nagua. El jueves pasado, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana dio a conocer la cancelación de las visas del presidente de la Junta Central Electoral. Explicó (la Embajada) que las decisiones sobre visas individuales a ciudadanos o funcionarios de la República Dominicana “no afectan la fuerte relación bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Dominicana ni los excelentes vínculos entre nuestros pueblos”.



Un reto



De su lado, el politólogo Belarminio Ramírez Morillo advirtió que ahora existe como nunca antes un gran reto con la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), por la atención y vigilancia que ha despertado esa decisión que corresponde al Senado de la República. Sostuvo que todavía existe fragilidad institucional en el país, donde la marcha de una gestión y del país depende de quiénes estén al frente de ellas.



Ramírez Morillo dijo que si existen partidos resquebrajados y déficits de liderazgos políticos confiables y creíbles, lo que procede es escoger a las personas idóneas para los puestos.



“Nunca como antes se había dado un contraste de legitimidad y aprobación entre los poderes del Estado”, resaltó el experto en Derecho Constitucional, al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV.



Consideró que se está viendo un proceso de camino hacia la democracia participativa, donde el involucramiento de los actores sociales, económicos y agentes culturales en la escogencia de los órganos públicos es saludable y bueno para la legitimidad democrática. “Vivimos un momento importante para el fortalecimiento de la vida institucional del Estado dominicano”, significó.



Aspirantes



Los aspirantes a formar parte de la JCE son Ysócrates Andrés Peña Reyes, propuesto por el Consejo Regional de Desarrollo; Ángel M. María, del Movimiento Integridad Popular (Pormi); Olga Haché Rodríguez, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, Inc., y Román Andrés Jáquez Liriano, de la Fundación Justicia y Transparencia. También Marcos de Jesús Colón Arache, de la Iglesia evangélica y misionera Jehová Kadosch; Alejandro Bonifacio Torres, de la Fundación Desarrollo y Medio Ambiente La Puya (Fundemapu), y Rosa Pérez de García, de Iniciativa Verde Sostenible Isidor Ymseng y Asociados (Abogados Notarios). Además, Pedro Antonio Matero Ibert, propuesto por la diócesis de San Juan de la Maguana. Los aspirantes personales o sometidos por ellos mismos son José Alejandro Ayuso, Ramón Osiris Morla Cornielle, Jaime Martínez Durán, Raquel Dolores Popote Vilorio, Ramón Antonio Lantigua Laureano, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, John Newton Valencia, Altagracia Cedeño Aquino y Sonia Altagracia Hiciano Herrera.



Fidel Santana



De su lado, el diputado nacional del opositor Frente Amplio, Fidel Santana, afirmó que no debe descartarse ningún ciudadano por su militancia política para ocupar algún cargo en las altas cortes o en la JCE.



“La honorabilidad no se pierde por el hecho de ser militante de un partido político, y esta es una de las principales cualidades que debe tener un ciudadano para ocupar un cargo de esos”, dijo Santana al participar en el programa Desafíos. Santana indicó que es necesario que la escogencia de los integrantes a los organismos definidos, se realice mediante el consenso para que el proceso tenga legitimidad. “Muchas veces se actúa con la legalidad pero al margen de la legitimidad que te la da el consenso social”, puntualizó.



Codue



Mientras, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) consideró necesario e indispensable que los legisladores tomen en cuenta los aportes de la sociedad civil en los pactos políticos para la elección de los miembros de la JCE.



El presidente del Codue, Fidel Lorenzo Merán, señaló que es necesario un amplio consenso social para la conformación de estos órganos, ya que, explicó, “no sería saludable que en la selección de los candidatos a esas posiciones tan delicadas, sea una tarea nada más de los partidos”. “Es vital que tengamos jueces y árbitro probos, sin vinculación política o económica con sectores particulares para evitar procesos traumáticos y dolorosos”.

17 aspirantes

La Comisión Especial del Senado que estudia la elección de los miembros y suplentes a la JCE para el período 2016-2020 ha recibido 17 expedientes.



Senador

Adriano Sánchez Roa solicitó a Roberto Rosario que acepte ser reconfirmado como presidente de la JCE.



Berlarminio

“Es una prioridad llevar a los partidos políticos a los criterios y valores de la democracia, de modo que tengan que ajustarse a sus principios”.