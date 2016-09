Ladrón le roba 600 dólares de sus senos a una anciana dominicana en Nueva York

Nueva York.- La anciana dominicana María Vásquez, de 93 años, fue víctima de un robo durante el cual la despojaron de 600 dólares, fruto de su pensión, por el joven hispano Broyoan López, de 26.

El asalto ocurrió mientras la nonagenaria, en silla de ruedas, se encontraba comprando unas sandalias en el interior de la tienda Regines, ubicada en la calle 116, en el sector de El Barrio.

El asalto fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio. La anciana expresó que mientras conversaba con su cuidadora, la también dominicana Felicia Reyes, el joven asaltante, sorpresivamente, le metió la mano entre sus senos donde tenía el dinero que había retirado hacía pocos momentos de un banco ubicado a poca distancia de la tienda.

El desconcierto e impotencia se apoderó de Vásquez que lo único que pudo hacer fue gritar: “¡Corran, corran, robó mi dinero!” “corran, es un ladrón” ¡Ay Dios mío!". Pero el delincuente logró escapar. Entre llantos la víctima gritaba que los 600 dólares eran para sus gastos del mes, "¿Y ahora como voy a pagar mis facturas?".

La policía llegó a los pocos minutos y requirió las imágenes de las cámaras de seguridad. Ante la situación, el propietario de la tienda, Josh Cohen, de 49 años, le dijo a la criolla "siento lo que te pasó, espero que esto va a hacer que se sienta mejor", entregándole los 600 dólares y regalándole las sandalias que originalmente iba a comprar. "Gracias, y que Dios te bendiga", le respondió la criolla.

A dos días de ocurrir el caso la policía informó que apresó al delincuente, que vive en Park Slope, y lo acusó de robo, hurto y posesión criminal de propiedad robada.

Pese a todo, la dominicana dice que no le guarda rencor al ladrón. "Me siento mejor ahora que lo detuvieron. Quiero que lo castiguen con todo el peso de la ley". "Quiero verlo y darle consejos. Es demasiado joven, no debería estar robando a las personas vulnerables", “y si yo hubiese estado en salud le doy una paliza”, proclamó.