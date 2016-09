Meteorología vigila zona de aguaceros

12/09/2016 12:00 AM - Karina Jiménez

Meteorología vigila la evolución y desplazamiento de una zona de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, ubicada a unos 1,800 kilómetros al este de las Antillas Menores, con 70 % para convertirse en ciclón tropical en 24 o 48 horas. Sin embargo, el organismo subrayó que este fenómeno no tiene posibilidad de afectar la República Dominicana.



Al iniciar la semana laboral, predominará un ambiente meteorológico relativamente estable en todo el país, debido a la llegada de aire seco al Caribe central, no obstante a estas condiciones, se espera que en horas de la tarde se originen aguaceros con aisladas tormentas eléctricas hacia los sistemas montañosos próximo a la cordillera Central, Los Haitises y la zona fronteriza. Esto se debe a una vaguada en superficie al norte del país y una circulación ciclónica en altura.



Estos aguaceros se concentrarán más sobre las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Azua, Peravia, San José de Ocoa; San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan, Elías Piña, Puerto Plata y Santiago Rodríguez.



Las temperaturas seguirán calurosas, por lo que Meteorología mantiene la recomendación a la población de ingerir suficiente líquido, vestir ropas ligeras (y no exponerse directamente a los rayos solares desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.