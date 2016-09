Rector de UASD exhorta a luchar por presupuesto sin disturbios

12/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) exhortó ayer a la familia universitaria a luchar por la conquista de un presupuesto justo sin tener que recurrir a lanzar piedras y basura a las calles. Iván Grullón Fernández manifestó que las pedreas y quema de gomas enturbian la justeza de los reclamos y provocan pérdidas de docencia que afectan principalmente a los estudiantes pobres del país.



Dijo que es necesario que las autoridades gubernamentales comprendan la situación económica por la que atraviesa la academia, pero subrayó que no se les deben dar pretextos a los enemigos de la institución con errores como esos.



Exhortó a los dirigentes que inciden en los grupos internos de la UASD a manejarse con inteligencia y no propiciar acciones que pongan en peligro la justeza de sus reclamos.



El rector de la Primada de América hizo sus planteamientos durante el discurso central del acto de investidura en que se graduaron 100 nuevos profesionales y otros 60 alcanzaron sus respectivas maestrías y especializaciones.



“Quiero aprovechar esta ocasión para comentarles que no estoy de acuerdo con que nosotros perjudiquemos a los alumnos de nuestra institución al realizar protestas con tiraderas de piedras, quema de gomas y otros métodos que repudia el pueblo”, enfatizó.



Recordó que la lucha por el medio millón se llevó a cabo sin desbordamientos ni enfrentamientos, por lo que exhortó a los gremios de la universidad estatal a ser inteligentes y programar sus luchas sin poner en peligro la docencia.



Grullón Fernández recalcó que es un defensor de las luchas con buenos métodos, que en esta oportunidad persigue que a la academia fundada en el 1438 se le asigne un mejor presupuesto.



El rector puso de relieve el proceso de diálogo en que están sumidas las autoridades del gobierno y la UASD con ese y otros fines.