Visa semanal

Tuve cita en 2008 y mi esposa no fue a la entrevista. Ellos me dijeron que no me darían la residencia, si ella no se presentaba y nunca lo hizo. Pedí la cancelación del caso y me dijeron que solo ella lo podía cancelar. Me divorcié y me dijeron lo mismo y quiero visa. ¿Qué debo hacer? Alejandro.

Ese caso se presume que fue un fraude por no comparecencia. El caso ya está cerrado, pero para poder obtener visa de no inmigrante o de migrante, deberás solicitar un permiso especial o perdón (waiver), la próxima vez que te presentes al Consulado.

En mi familia todos tenemos visa. Mi hermana mayor se quedó en EE.UU. con la visa y con nosotros dejó un bebé. Todavía su situación no está arreglada y está ansiosa por ver su hijo. ¿Es posible que mis padres soliciten una visa para el niño? Kathy.

No es posible, ya que la madre no querrá separarse de su hijo, si se lo llevan y estaría ilegal, igual que ella. Ella debe resolver su estatus migratorio y luego pedir su hijo.

Tengo dos hijos que nacieron en los Estados Unidos. Pero no tengo forma de ir a Estado Unidos y necesito las actas de nacimientos de ellos para poder sacarle la doble ciudadanía. ¿Qué tengo que hacer? Clever.

Puedes entrar a www.vitalcheck.com y solicitar las actas. Debes tener toda la información de los nacimientos y los números de seguro social.

Tengo tres hijos con un boricua y soy madre soltera. Tienen 19, 18 y 15. Están declarados en la oficialía, pero su padre reside en New York y no los ha querido declarar americanos, ni su familia quiere cooperar. ¿Cómo hago para sacarle las actas y reclamar la pensión? Kircy.

Puedes solicitarles sus pasaportes americanos en el consulado. Debes llevar las pruebas de documentos del padre y del tiempo de vida juntos (del padre y los hijos) y explicar al cónsul la situación de abandono del padre. Debes hacer una cita para solicitud de pasaporte en la página del Consulado. El consulado te dará información adicional para reclamar la pensión del menor de 18.