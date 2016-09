El acordeón en manos de mujer

Santiago.- Con el primer Gran Soberano a la música típica en las manos de una mujer, y uno de los temas más sonados en los últimos meses tocado también por una fémina, se evidencia el repunte que han tenido las bandas lideradas por mujeres. La soberana Fefita la Grande, junto a María Díaz, La India Canela, Raquel Arias o Lidia de la Rosa han hecho carrera en este género, motivando así a que surjan nuevas intérpretes como La Selección Típica Femenina, integrada solo por mujeres, o Johanna Tavárez, la pupila de El Prodigio, quien con su magnífica interpretación se abre camino en este género.



Un fenómeno que se ha dado con esta música, es que este ritmo tiene presencia en la radio nacional justamente con un tema interpretado por una fémina: Raquel Arias, quien es la principal sorprendida de la pegada que ha tenido con “Por qué te fuiste dulce amor”, el cual grabó hace unos 16 años; y gracias al cual María Díaz ha tenido un resurgir que la ha llevado de gira por diferentes ciudades estadounidenses, de la quien su manager afirma que ha tenido que posponer para el próximo año la gira por Europa, debido a los múltiples compromisos.



Entre las nuevas propuestas de la música típica liderada por mujeres está La Selección Típica Femenina, bajo la tutela del empresario artístico Aureliano Guzmán, quien reunió a integrantes de la otrora agrupación Las Sucesoras y otros reconocidos grupos para formar la primera orquesta de música vernácula, formada totalmente por mujeres. Actualmente se dejan sentir en la radio con el tema “No querías lastimarme”.



Otra de las apuestas de este género es Johanna Tavárez, quien en el 2014 ganó el concurso como Mejor acordeonista joven durante el Festival de Perico Ripiao organizado por la Dirección Regional de Cultura. A Johanna se le compara con “El Prodigio”, versión femenina; y no es para menos, pues ha tomado clases con este laureado artista. Esta joven acordeonista mostró su talento en la apertura de la 46ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país.



Música de hombres hecha por mujeres



Los empresarios artísticos Aureliano Guzmán y Mario González consideran que hay mujeres muy buenas tocando este instrumento que, tradicionalmente, se cree es cosa de hombres.



Para el también radiodifusor Aureliano Guzmán, las mujeres, durante mucho tiempo, han venido haciendo un gran trabajo, y por ende un gran aporte a la música típica, género que por lo pesado de su principal instrumento es dominado por hombres.



“La música típica es considerada una música de hombres, sin embargo, La Vieja Fefa ha hecho un trabajo extraordinario; luego, María Díaz, La India Canela, esas mujeres se han destacado como si fueran hombres en esos instrumentos. Después de ellas surgieron muchas más, como Lidia de la Rosa, radicada en Estados Unidos, muy buena”, expresa Guzmán, afirmando que “esas mujeres tocan un acordeón macho, como dicen los merengueros”.



Guzmán afirma que quienes más están tocando ahora mismo son María Díaz y Fefita La Grande, y que La India Canela después del fallecimiento trágico de su hijo ha estado un tanto alejada de la música, pero todos están esperando que regrese.



De su nueva agrupación, Guzmán afirma que nunca se había visto en la música típica una banda integrada solo por mujeres, y que esta está liderada por Lucy Trejo, una muchacha que toca el acordeón “como los hombres, para ella no hay merengue difícil, todos los toca”.



El empresario artístico Mario González ve muy positivo el rol de la mujer tocando el acordeón, ya que es un instrumento que muchos lo encuentran difícil, pero hay acordeonistas con gran capacidad, como es el caso de su representada María Díaz, la que define como una mujer que tiene un desenvolvimiento muy bueno en sus dedos, porque hay temas que se le hacen un poco difícil hasta a los hombres, pero ella ha podido dominarlos.



“Las mujeres están preparadas para muchas cosas, porque tocar un acordeón es un tanto difícil, pero ellas están aportando a este género, como Fefita, La India Canela, todas forman lo que es una clase importante en la música típica, porque han podido desarrollarse con un acordeón en el pecho para tocarlo”, agregó el empresario.



González afirma que actualmente en la música típica se ha dado un fenómeno con María Díaz, ya que de muchos países lo están llamando por el tema “Por qué te fuiste dulce amor”, de Raquel Arias, pero como en la música típica es costumbre que los grupos toquen los temas viejos, la gente busca a María, porque Raquel está en los caminos de Dios y no lo toca.



“Pero no es solo en República Dominicana. Me están llamando de todas partes, que quieren a María. En Europa tuve que dejarlo para negociarlo en enero o febrero, porque ella tiene que volver aquí a Estados Unidos, pero me llaman de Puerto Rico, Miami, Chicago, Arizona... para llevar a María, son muchos, pero he tenido que postergar para volver a Santo Domingo donde tiene una agenda llena”, afirmó González, al tiempo de informar que Díaz está en medio de una gira por Estados Unidos de un mes y diez días, y ya tiene 35 bailes vendidos.

“Solo Dios puede hacer lo que ha pasado conmigo”

Raquel Arias, quien se retiró de las discotecas y los lugares “donde se practica el pecado”, ha rechazado ofertas millonarias para regresar a la música secular, porque considera que “se puede hacer un buen merengue con música sana, en lugares donde puedan ir niños”. Asegura que tiene la agenda llena hasta febrero, y que el mes de noviembre sale de gira a Estados Unidos, con su repertorio de merengues cristianos, y que posiblemente el recibimiento sea en el United Palace. “Me he pegado en dos épocas, con “La Grama Chapiá”, la primera vez, las mujeres estaban activas en ese tiempo; luego, cuando me retiro, no sé qué fue lo que pasó, se enfriaron, ahora estoy pegada otra vez con un tema que grabé hace muchísimos años. Aunque hayan muchísimas copias, estoy pegada en el mundo entero, y creo que las mujeres otra vez se han activado, y le doy la gloria a Dios por eso. Aunque no esté en la música secular, sirvo por lo menos para empujar, pues gloria a Dios”, expresa la artista. Recibe su actual pegada como una bendición y un propósito de Dios, porque solamente con Él puede pasar lo que ha pasado con ella, porque de otra forma no se puede explicar, ya que es algo difícil de lograr, poniendo como ejemplo los artistas que invierten mucho dinero para pegar un tema y no han podido hacer nada. “Me tienen un relajo... que soy la dueña de los colmadones, los bodegones, las discotecas, para mí es un regalo de Dios que mi música esté a ese nivel y la esté tocando todo el mundo, porque a todos los músicos les piden el merengue, con algún propósito Dios permite eso, no podemos cuestionar el plan de Él”, precisa Arias, quien no quiere tocar el tema que se ha suscitado la controversia entre ella y María Díaz, pero afirma que nadie ha hablado con ella para grabar el tema, y mucho menos ha recibido dinero por el mismo como se dijo. Agregó que en las fiestas que realiza, en clubes sociales o actividades privadas, le piden el tema, pero ella le hace la nueva versión “Dios es todo para mí”, y a la gente se le olvida, porque saben que es la misma Raquel y aceptan lo que hace, “porque no hay una cosa mejor que ser sincero para tu público”.