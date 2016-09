Afirman renuncia de regidora en SDO se apega a la Ley 176-07

El experto en temas municipales y periodista, Melvinson Almánzar, asegura que la renuncia de la regidora Idramari Grullón, de la Sala Capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, está apegada a la Ley 176-07 y que no afecta la cuota femenina de dicha demarcación.



“En el caso de la regidora de Santo Domingo Oeste, Idramari Grullón, su renuncia no afecta para la nada lo concerniente a la cuota femenina ya que la misma está amparada en el artículo 36 de la ley municipal 176-07”, señaló el comunicador.



“De los 10 regidores que tiene la alianza PLD y Bloque Progresista en esa demarcación, hay un total de tres mujeres como regidoras actualmente, lo que si vemos en número cumple con el 33% de la cuota femenina en dicho bloque”, dijo Almánzar.



Añade que desde el principio se discutió a la luz pública el error impositorio que tuvo la junta electoral del referido municipio en lo que según él debió ser “un orden lógico en las posiciones de los regidores de dicha boleta electoral”.



Cabe destacar que con la renuncia de cualquiera de los ediles la ley ordena que quien debe ocupar dicha posición es su suplente sin importar el sexo que este pueda tener. Por tanto este caso está libre de violaciones a los derechos y leyes establecidas en el marco institucional de la República Dominicana.



La solicitud de renuncia de Idramari Grullón fue aprobada por la mayoría de los regidores de dicha Sala Capitular, acogiéndose a las ordenanzas de la Ley 176-07 y del Reglamento Interno No. 33 del año 2010, entre otros aspectos. Dicha renuncia fue conocida el 31 de Agosto del presente año.



Melvinson Almánzar ha sido asesor en temas municipales del PLD para el Distrito Nacional, así como de varios candidatos a diputados y empresas privadas. Es experto en el área de la comunicación.