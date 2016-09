Decomisan un cargamento de armas en Haina

El Ministerio de Defensa decomisó la mañana de ayer un cargamento de armas de guerra sin numeración, en el Muelle de Haina ubicado en la provincia San Cristóbal. De acuerdo con el director del departamento de inteligencia (J-2), coronel Fidel Augusto Calcaño Paulino, las armas se encontraban camufladas en el interior de cuatro bases metálicas de carpas de jardín, para evitar ser detectados por las autoridades.



En total fueron ocho las armas de alto calibre que fueron incautadas, las cuales entraron al país en el interior del contenedor número Smlu78555245g1, consignado a la empresa Sandy Cargo Express, procedente de Miami, Estados Unidos.



Entre los fusiles incautados, hay una AR 15 con su kit de reparación, una M-4 y un M-16, así como un fusil automático liviano (mejor conocido como Fal), todos acompañados de una gran cantidad de cápsulas.



Continúan investigando



El director del J-2 dijo que continúan las investigaciones para ubicar otra posible cantidad de armas y adelantó que hay dos personas detenidas, aunque rehusó identificar a los sujetos, hasta que no se concluyan las pesquisas.



“Estos fusiles no tienen ningún tipo de numeración, por lo que no descartamos que el país pueda estar siendo utilizado como puente para el trasiego de armas hacia otros países. Aunque no queremos revelar más hipótesis hasta que no tengamos las premisas bien sustentadas”, explicó Calcaño Paulino mientras presentaba las armas en rueda de prensa.



Durante el operativo de inteligencia, el Ministerio de Defensa actuó en compañía de autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección Nacional de Investigación, del G-2 y de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), así como de otros organismos encargados de la seguridad de los puertos y los aeropuertos del país.



Calcaño Paulino aseguró que las diferentes entidades que participaron en el decomiso seguirán “dando pasos contundentes para evitar el tráfico de armas a través de nuestros puertos, aeropuertos y la frontera dominicana”.



Otros golpes al tráfico



En una comunicación, la Dirección General de Aduanas informó ayer que en las últimas semanas esa institución ha incautado un gran número de armas de distintos calibres, municiones y otros pertrechos militares, los cuales han sido traídos en cajas y tanques de alimentos provenientes de las ciudades de Nueva York, New Jersey, Miami, Puerto Rico y otras naciones.

Haití también decomisó armas de alto calibre

La semana pasada las autoridades haitianas informaron sobre la ocupación de un arsenal de 165 armas de guerra, municiones y pertrechos militares en momentos que fueron introducidas a ese país en embarcaciones. Entre las armas había 150 rifles calibre 12 milímetros, 5 fusiles M-4, 9 fusiles (escopetas de doble cañón) y una pistola automática calibre 9 milímetros. También había botas, chalecos antibalas, gorras y pasamontañas.