¿Para qué han servido las 3 amnistías fiscales del 2001 a la fecha?

Desde el nuevo milenio para acá, en República Dominicana se han aplicado tres amnistías fiscales. Una en el año 2001, una en 2007 y la más reciente se hizo en 2012, con aplicación para el año 2013.



Esos tiempos pasaron, sin embargo, cuando se aborda el tema en círculos de profesionales, amigos conocedores de la materia o entre dirigentes de asociaciones empresariales, siguen surgiendo preguntas. ¿Para qué sirvieron esas leyes de amnistía fiscal?, cuestionan unos. “No resolvieron el problema”, dicen otros.



La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) lo ve desde varios ángulos y uno de ellos es el de lo recaudado. Con la Ley de Amnistía 11-01, del año 2001, se obtuvieron RD$1,741.7 millones, equivalente al 0.4% del producto interno bruto (PIB) de entonces (5.0% del recaudo DGII). Con la Ley de Amnistía 183-07, del año 2007-2008, las recaudaciones logradas fueron de RD$3,529.5 millones (0.3% del PIB). Y la amnistía Tributaria 309-12, que entró en aplicación en enero 2013, permitió recaudaciones por RD$5,586 millones (0.2% del PIB).

La amnistía fiscal (según define la DGII, citando a varios autores) “se entiende como una medida o conjunto de medidas con el fin de condonar penas o sanciones de carácter civil y criminal a los contribuyentes que admitan voluntariamente no haber pagado la deuda impositiva correspondiente a impuestos de períodos precedentes, o haberlo hecho parcialmente, y que ahora declaran por entero” (Lerman, 1986, c.p. Laborda y Rodrigo, 2002).



Los autores definen amnistía como el hecho que intenta permitir al obligado o contribuyente a describir en un determinado periodo, su capacidad de contribución, generalmente alterada, cuando no ocultada, con anterioridad a la normativa que la implanta, sin que ello haga merecedor al contribuyente de multas o sanciones, ni mayores impuestos.



“Lerman, Laborda y Rodrigo también agregan que las amnistías tributarias servirían a su vez para ampliar el conocimiento y control de las bases tributarias, lo que podría servir para guiar estrategias de la inspección en el futuro, asimismo, podrían ser una medida para la transición a un régimen de cumplimiento tributario”, explica la DGII, siempre haciendo mención de los autores de las definiciones”. El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, abordado por elCaribe sobre el particular, advierte que “el tema con las amnistías fiscales es que, si se sigue complejizando el sistema e introduciendo nuevas figuras tributarias y altas tasas, esas amnistías no terminan cumplir sus objetivos”.



El CREES plantea que la única justificación por la que esa institución propondría una amnistía fiscal sería si se ejecuta o se implementa un nuevo sistema tributario donde se simplifique el sistema, se amplíen las bases del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), se eliminen exenciones y si se reducen las tasas. “Con una reforma integral real que conlleve prácticamente a un nuevo sistema tributario, simplificado, con tasas más bajas de las actuales y con ampliación de las bases sería la única forma por la que nosotros justificaríamos una amnistía fiscal”, dice Selman.



En la práctica, el objetivo de las amnistías tributarias es tener un efecto recaudatorio inmediato para disminuir el déficit público que tenga el país en el momento en que se aplique la misma, a su vez, puede permitir la obtención de patrimonios y rentas extraordinarias o no esperadas. Adicionalmente puede contribuir a la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, crecimiento de la recaudación y una distribución de la carga fiscal.



Características individuales



Mirando de manera particular las tres leyes de amnistía… la número 11-01, por ejemplo, se creó con el objetivo de promover en el contribuyente el cumplimiento cabal y transparente de sus obligaciones tributarias. De las tres últimas amnistías concedidas esta es la única que permitía la revaluación de activos, según explica la DGII en un documento colgado en internet. El motivo de su creación declaró la amnistía fiscal para: el ITBIS, el Impuesto sobre la Renta, Impuestos Selectivos al Consumo, corrección de patrimonio e inventario. La misma liberó a los contribuyentes que se amnistiaron de las fiscalizaciones que pudieron realizarse a los periodos amnistiados.



La Ley 183-07 se concibió para promover la transparencia, promover la competitividad y reducir la incertidumbre del empresariado dominicano ante los programas de mejora del control tributario implementados por la DGII, fundamentalmente el reglamento para la impresión, emisión y entrega de comprobantes fiscales. “De las tres últimas amnistías concedidas esta es la menos dispendiosa para el contribuyente que se acogió a la misma, ya que no requirió de pagos adicionales, siempre y cuando la Tasa Efectiva de Tributación (TET) del contribuyente quedara por encima a la del sector económico en el cual desarrollaba su actividad de negocio, por lo que automáticamente gozaba de los beneficios consignados en la amnistía.

Es más cómodo esperar hasta que llegue perdón

Con la reforma fiscal en 2012, se implementó la Ley 309-12, que buscaba regularizar los patrimonios no justificados y crear condiciones para que los contribuyentes sinceraran sus ingresos y operaciones. Los impuestos y deudas tributarias alcanzados por esa amnistía fueron: ISR, el ITBIS, Impuesto sobre Sucesiones, el IPI, Impuesto sobre Transferencia Inmobiliaria, Impuesto sobre los activos aplicados a la propiedad inmobiliaria, Intereses, recargos y multas relativos a la importación de mercancías, Incrementos Patrimoniales no justificados, deudas pendientes ante la administración o en otras instancias tributarias.“Si se sigue haciendo lo que venimos haciendo (...) y cada cuatro, cinco o seis años hacemos una amnistía fiscal, lo que haremos es incentivar a que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones durante un período de tiempo, esperando que llegue una amnistía fiscal en el futuro”, advierte el CREES.