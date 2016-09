Patria Rivas pide que el Estado cubra pruebas de paternidad

15/09/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

Patria Rivas quiere que el Estado costee las pruebas de paternidad cuando el padre o la madre de un niño esté envuelto en litis judicial de manutención y no puedan pagarla. Esta bionalista es la propietaria del laboratorio que lleva su nombre, el primero en introducir las pruebas de paternidad por ADN en el país, hace 22 años. Laboratorio Patria Rivas hoy cumple 50 años. Desde su creación en 1966 ha sido líder en las pruebas de paternidad por grupos sanguíneos y ha vivido toda su transición hasta hoy día, incluyendo cuando en 1994 comenzaran a realizar esas primeras pruebas por ADN en el país.



Este laboratorio también fue el primero de América Latina en ser acreditada por la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB) en este tipo de pruebas, en 2006. En medio siglo de labor continua -24 sucursales distribuidas en el Distrito Nacional y seis provincias, con más de 200 empleados- Rivas hace un balance de su quehacer profesional y termina con el deseo de que el Estado se haga responsable de las pruebas de paternidad para madres solteras y padres que están en litis judicial que no puedan costear este procedimiento.



Rivas pone un ejemplo de lo que sucede regularmente en los tribunales dominicanos: cuando el hombre no tiene dinero para pagar una prueba de paternidad, que cuesta RD$12,500 si es ordenada por un juez, puede suceder que sea obligado al pago de manutención del menor, aún sin determinar que la criatura es su descendiente. “No hay dinero y el hombre se va para su casa.

Condenan al hombre al pago de manutención sin saber si es realmente el padre. Entonces, es condenado a espaldas de la ciencia”, dice Rivas.



Ese deseo de la bioanalista de 77 años está contemplado, según comenta, en un proyecto de ley que descansa en el Congreso Nacional sobre responsabilidad paterna, de la autoría del juez del Tribunal Superior Electoral y exfiscal, José Manuel Hernández Peguero. El costo de una prueba de este tipo a nivel privado asciende a los RD$15,000. El laboratorio ha mantenido estrecha colaboración con Conani y Registro Civil, con las cuales se realizan pruebas de paternidad para actas de nacimiento, como también con la Procuraduría, con la que mantiene precios especiales.



“Como las pruebas de paternidad han sido nuestra insignia, en la medida que venían los cambios nos tocó la labor de difusión de dar a conocer su base científica a la población y en los tribunales”, comenta Vilma Díaz Rivas, hija de Patria y mano derecha en el laboratorio.

La clave de tanto éxito para el laboratorio

Patria Rivas dice que parte de su éxito lo debe a la inversión en entrenamiento para su recurso humano, con 300 horas anuales de educación continua. Otra de las razones la atribuye a cómo con el tiempo se han adaptado a las últimas tecnologías, con importantes inversiones en software y maquinaria. Por último se refiere a los valores que han acompañado a esta institución, como la seriedad, el compromiso social y la investigación.