Peralta dice que el Gobierno está abierto al diálogo

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ayer que el Gobierno mantendrá su política de apertura al diálogo con todos los sectores con la finalidad de afrontar exitosamente los problemas nacionales. Dijo que por eso, en el caso de las demandas en el sector de la salud, el presidente Danilo Medina ha instruido para realizar grandes sacrificios económicos, y citó, en ese sentido, el otorgamiento de pensiones a miles de profesionales y técnicos.



Sostuvo que frente al referido sector se han dado pasos sumamente importantes con la finalidad de llegar a acuerdos, “siendo esto muy bien recibido por el sector que agrupa a los profesionales y técnicos de la salud”. Observó, sin embargo, que habrá cuestiones que el Gobierno no podrá atender por limitaciones presupuestarias.



Peralta respondió preguntas periodísticas durante el tradicional desayuno de confraternidad del Club Mauricio Báez, en Villa Juana, en cuya actividad representó al presidente Medina. La entidad celebra el 53 aniversario de su fundación.



“El Gobierno siempre estará abierto a la solución de los problemas nacionales; ha dado muestra de ese interés con sus acciones, y continuará en esa dirección”, expresó el funcionario.



En relación al Club Mauricio Báez, señaló que sus aportes se materializan a través de los deportes, y en el mantenimiento de un centro de salud, escuelas, anfiteatro y una biblioteca. Precisó que se trata de una extraordinaria institución en la que no sólo se practican deportes, sino que desarrolla una variada agenda cultural y comunitaria.



Indicó que el Jefe del Estado seguirá apoyando a entidades como el Club Mauricio Báez que mejoran las condiciones de vida de los más pobres.



Las declaraciones del ministro Administrativo de la Presidencia se produjeron horas después que el Colegio Médico Dominicano (CMD), la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) acusaron al Gobierno de usar tácticas dilatorias en el diálogo para prolongar las conversaciones más allá de octubre y que no se incluya el aumento salarial en el Presupuesto General del Estado de 2017.

Waldo Ariel Suero, quien fungió de vocero en rueda de prensa en la sede del CMD, junto al doctor Carlos Roa y la licenciada Francisca Peguero, de Asonaen, advirtieron que de no arribarse a algún acuerdo continuarían la lucha y protestas en los hospitales en lo que resta de año y el venidero, hasta lograr que se incluya el aumento salarial a los facultativos y enfermeras.