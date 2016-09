Capa de ozono se recuperará en el 2050

El Programa Nacional de Protección a la Capa de Ozono, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantizó ayer el cumplimiento del calendario de eliminación de los Hidrocloroflourocarbonos (HCFC) y otras sustancias que afectan al medio ambiente. En un acto de celebración por el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono, Elías Gómez, director del programa, estimó que para el año 2050 la capa protectora podría estar restaurada en su totalidad, según investigaciones que se han realizado desde el año 2000, por lo que recomendó a las personas que no consuman los productos y equipos que contengan esas sustancias dañinas.



“El HCFC es una sustancia tóxica que debilita día a día la capa protectora, y que se encuentra presente en muchos productos de uso diario. Sin embargo, esta no es producida en el país, sino que es importada de otros países y están contenidas en equipos de refrigeración como son los aires acondicionados, neveras, entre otros”, explicó Gómez.



Asimismo, exhortó a los ciudadanos que al momento de asistir a los comercios tomen en cuenta las etiquetas que digan que “no son dañinas para la capa de ozono (No CFC)”, como también protegernos de los rayos ultravioletas del sol, para de esta manera contribuir como sociedad.



La meta es reducir gradualmente a cero el consumo de la sustancia para el 2030. En el año 2015, el país redujo un 15% del consumo de los HCFC a través de financiamientos en equipos técnicos de refrigeración y empresas consumidoras, por medio de programas de educación ambiental, entre otros.



En el siglo pasado uno de los principales problemas detectados sobre los seres vivos y al medio ambiente, fueron los efectos nocivos de los rayos ultravioletas del Sol, lo que inspiró a 46 países a la firma de un acuerdo de cooperación internacional, con la finalidad de recuperar la capa de ozono de manera eficaz y la República Dominicana no quedó fuera de esta iniciativa.