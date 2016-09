Cosiris, Smith y Padrón entran al Salón de la Fama

17/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Cosiris Rodríguez, en voleibol, Ramón Smith, artes marciales, y César Padrón, como propulsor, serán inmortalizados en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Estas tres glorias forman parte d elos 15 que serán exaltados el domingo 16 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana en el Auditórium del organismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



El doctor Luis Scheker Ortiz, presidente del Pabellón de la Fama, dijo que Cosiris, Smith y Padrón se unen a la tenista Joelle Schad, la pesista Wanda Rijo y al entrenador Humberto Rodríguez, como los primeros seis elegidos para ingresar al templo del deporte nacional.



Recordó que después de hoy restan por escoger otros tres grupos de tres próximos inmortales, cuyos nombres serán dados a la prensa en tres miércoles consecutivos, es decir, los días 21 y 28 de este mes, y el 5 de octubre.



En la versión del 2016 se celebrarán las Bodas de Oro del Pabellón de la Fama, que ha celebrado sus 49 Ceremoniales previos de manera ininterrumpida. Nacida en agosto 30 de 1977 en San Cristóbal, Cosiris es una de las jugadoras dominicanas que más participaciones ha tenido con la Selección Nacional, habiendo representado a su país en 336 partidos internacionales.



Smith fue el primer dominicano de las Artes Marciales en ser exaltado al Salón de la Fama del Taekwondo (The Official Taekwondo Hall of Fame), logro conseguido en el IV Ceremonial del 18 de octubre del 2013 celebrado en South Point Hotel, de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.



Padrón inició su trajinar en el deporte en 1954, a la edad de 18 años, como atleta en la disciplina del voleibol en el Centro Social Obrero, de la mano del profesor Wilo Kasse Acta, en la escuela República de Chile.