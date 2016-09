Fenacerd exige sistema de seguridad

17/09/2016 12:00 AM - Darielys Quezada

La Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) exigió a las autoridades competentes del país que sea implementado un sistema moderno de seguridad para los negociantes y la ciudadanía. En el día de ayer, miembros de Fenacerd requirieron en el inicio del VII Congreso de Comerciantes, que los mercantes cuenten con una protección eficaz, para que de esa manera sea mitigada la delincuencia que ha aterrorizando a los ciudadanos e instituciones bancarias en hechos lamentables ocurridos recientemente, los cuales han sembrado dolor y luto a muchas familias dominicanas.



“Lo que está ocurriendo con la delincuencia es sencillamente inaceptable, por lo que urge una planificación particular, ya sea pulgada a pulgada, metro a metro, pueblo por pueblo, barrio por barrio, pero no podemos permitir que por ineficiencia, o por falta de voluntad perdamos la batalla”, dijo Rosa Dinorah Peña Acosta, presidenta saliente de Fenacerd.



Seguridad



Asimismo, el diputado y periodista, José Laluz, compartió su propuesta de seguridad perimetral, basado en tecnología, prevención y seguridad, como también la manera en que esta puede ayudar y contribuir en la protección del comercio.



“Así como ya no utilizamos cartas en sobrecitos, sino que utilizamos correos electrónicos, así mismo, necesitamos un avance en sistemas de seguridad electrónica basada en tecnología e información”, explico el diputado.



En otro orden, Manuel Ortiz, presidente entrante del Fenacerd, propuso que a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, que en vez de que se les aumenten los impuestos a un 25% a los negociantes, sea un 10%, ya que entiende que ese por ciento es muy elevado para negocios poco rentables.

Congreso reconoce a personalidades

Fenacerd realiza su VII Congreso, dedicado al Banco de Reservas de la República Dominicana y en reconocimiento a la trayectoria empresarial del doctor Julio Brache, presidente del Grupo Rica y al licenciado José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia.



El Congreso concluye este domingo 18 de septiembre, con la juramentación del consejo de directores y la declaración de Fenacerd 2016.