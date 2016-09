Participación Ciudadana: es “inaceptable” que inscribieran a Roberto Rosario para la JCE otra vez

La directora del movimiento Participación Ciudadana dijo este sábado que es “inaceptable” que el actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, haya sido inscrito para ser evaluado en la selección de los nuevos miembros del organismo.

"Particularmente pienso que Roberto Rosario cumplió su tiempo en la Junta Central Electoral, porque lo que él iba a dar ya lo dio", planteó Rosalía Sosa al ser entrevistada en el programa Ruta de Actualidad, del periodista César Duvernay y que se transmite por Teleradio América.

Señaló que resulta “inaceptable que los directivos de la institución que presentó a Rosario (Ateneo Dominicano) sean empleados y vinculados a la propia Junta y aseguró que la ciudadanía está demandando un cambio de todos los miembros de la entidad”.

De acuerdo a una nota de prensa de la producción del programa, Sosa dijo que lo que más fresco que tiene la población es el proceso electoral pasado donde todos esperaban un mejor desempeño por parte de la Junta Central Electoral que debió aplicar la constitución y las leyes sin permitir muchas de las desviaciones que asegura se produjeron.

Agregó que Participación Ciudadana entiende que los miembros de la JCE deben ser ciudadanos no partidistas. Sosa recordó que en el pasado hemos tenido jueces no vinculados a los partidos que se han desempeñado en forma adecuada y dijo que en estos momentos se necesitan figuras independientes "pero no solo de boca, sino de hechos".

Sobre la posibilidad de que la decisión para la conformación de la JCE sea una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, admitió que muchos miembros de la entidad que dirige tienen sus preocupaciones, pero confió en que pueda haber un consenso entre los diferentes sectores en aras del fortalecimiento democrático.

Sosa defendió el derecho de la población para velar y acompañar el proceso de escogencia que hará el Senado de la República, "entendemos que el Senado tiene su función establecida en la Constitución y las layes, pero también la ciudadanía tiene el deber y el derecho de participar y asegurarse de que todo se haga con transparencia", puntualizó.